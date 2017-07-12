Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Известия": Минкульт в 2017 году улучшит культурную инфраструктуру регионов

Культура
12 июля, 3:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

К декабрю ведомство планирует открыть центры культурного развития в Новгородской, Смоленской, Архангельской, Калининградской, Вологодской, Ростовской областях, в Карелии и Карачаево-Черкесии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Министерство культуры в 2017 году планирует улучшить культурную инфраструктуру регионов России, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Наша задача - развивать в регионах инфраструктуру культуры одновременно с развитием культурной среды. Если профессиональных творческих коллективов в глубинке нет, надо расширять гастроли, привозить выставки, развивать виртуальные проекты, поддерживать традиционную культуру, а для этого необходимы современные здания", - приводит издание слова руководителя проектного офиса Минкультуры Олега Иванова.

В частности, третий инновационный культурный центр на территории острова Русский будет введен в эксплуатацию в конце 2017 года. Ранее подобные учреждения появились в Первоуральске Свердловской области (2015), Калуге (открыт весной 2017 года) и, по словам их руководителей, работают успешно. Как отметил заместитель директора департамента инвестиций и имущества Минкультуры Александр Сергадеев, новый центр будет представлять собой многофункциональный комплекс, где расположатся медиатека, выставочный, лекционный и концертный залы, мастерские, театральные и спортивные студии.

Кроме того, ведомство планирует к декабрю 2017 года открыть девять центров культурного развития в восьми регионах страны: в Новгородской, Смоленской, Архангельской, Калининградской, Вологодской, Ростовской областях, а также в Карелии и Карачаево-Черкесии.

В конце 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план мероприятий по реализации в 2016-2018 гг. стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года. План включает 193 мероприятия и предусматривает меры по расширению влияния российской культуры в иностранных государствах, формированию новой модели культурной политики, сохранению единого культурного пространства и культурного наследия и созданию условий для развития культуры. Намечена также активизация культурного потенциала территорий и сглаживание региональных диспропорций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
Дипломная работа Ильи Глазунова "На колхозной ферме"
3
Два диплома и дисциплинарная тройка Ильи Глазунова
20
Умер художник Илья Глазунов
6
Даниила Гранина похоронили в поселке Комарово под Петербургом
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Лавров стал звездой Мауэрбаха и спас председательство Австрии в ОБСЕ
2
Сын Трампа опубликовал переписку о встрече с адвокатом из России
3
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
4
По факту убийства в Абхазии российского туриста возбуждено уголовное дело
5
Количество пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" достигло 18 человек
6
В России вступили в силу новые правила перевозки детей
7
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства на трассе Ростов - Таганрог
Темы дня
Реклама