"Известия": Минкульт в 2017 году улучшит культурную инфраструктуру регионов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Министерство культуры в 2017 году планирует улучшить культурную инфраструктуру регионов России, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Наша задача - развивать в регионах инфраструктуру культуры одновременно с развитием культурной среды. Если профессиональных творческих коллективов в глубинке нет, надо расширять гастроли, привозить выставки, развивать виртуальные проекты, поддерживать традиционную культуру, а для этого необходимы современные здания", - приводит издание слова руководителя проектного офиса Минкультуры Олега Иванова.

В частности, третий инновационный культурный центр на территории острова Русский будет введен в эксплуатацию в конце 2017 года. Ранее подобные учреждения появились в Первоуральске Свердловской области (2015), Калуге (открыт весной 2017 года) и, по словам их руководителей, работают успешно. Как отметил заместитель директора департамента инвестиций и имущества Минкультуры Александр Сергадеев, новый центр будет представлять собой многофункциональный комплекс, где расположатся медиатека, выставочный, лекционный и концертный залы, мастерские, театральные и спортивные студии.

Кроме того, ведомство планирует к декабрю 2017 года открыть девять центров культурного развития в восьми регионах страны: в Новгородской, Смоленской, Архангельской, Калининградской, Вологодской, Ростовской областях, а также в Карелии и Карачаево-Черкесии.

В конце 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план мероприятий по реализации в 2016-2018 гг. стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года. План включает 193 мероприятия и предусматривает меры по расширению влияния российской культуры в иностранных государствах, формированию новой модели культурной политики, сохранению единого культурного пространства и культурного наследия и созданию условий для развития культуры. Намечена также активизация культурного потенциала территорий и сглаживание региональных диспропорций.