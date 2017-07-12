Кабмин создал комиссию по вопросам государственной культурной политики

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил постановление о создании комиссии по вопросам государственной культурной политики. Соответствующий документ, подписанный 10 июля 2017 года, опубликован в среду на сайте правительства.

"Подписанным постановлением образована правительственная комиссия по вопросам государственной культурной политики и утверждено положение о ней", - говорится в справке к документу.

Основная задача комиссии будет заключаться в выработке и корректировке стратегических подходов к реализации государственной культурной политики. Кроме того, комиссия будет разрабатывать проекты стратегии культурной политики, формировать эффективные механизмы координации деятельности субъектов государственной культурной политики, проводить мониторинг достижения целей, а также вырабатывать критерии оценки деятельности федеральных органов исполнительной власти по вопросам стратегии культурной политики.

Главой комиссии по вопросам культурной политики назначен заместитель председателя правительства РФ. Состав комиссии будет утвержден отдельным распоряжением правительства, подчеркивается в документе.

В конце 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план мероприятий по реализации в 2016 - 2018 годах стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года. План включает 193 мероприятия и предусматривает меры по расширению влияния российской культуры в иностранных государствах, формированию новой модели культурной политики, сохранению единого культурного пространства и культурного наследия и созданию условий для развития культуры. Намечена также активизация культурного потенциала территорий и сглаживание региональных диспропорций.