Театр Вахтангова отправился на гастроли в Италию с "Царем Эдипом"

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический театр имени Евгения Вахтангова отправился в среду на гастроли в Италию с нашумевшим "Царем Эдипом". Совместная российско-греческая постановка по трагедии Софокла, осуществленная художественным руководителем театра Римасом Туминасом, завершит юбилейный, 60-й по счету, Международный фестиваль искусств двух миров в итальянском городе Сполето, сообщил ТАСС сообщил директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.

"В общей сложности на Апеннинский полуостров отправилась группа порядка 40 человек, - сказал Крок. - Вахтанговцы летят из Москвы, а занятые в спектакле артисты Национального театра Греции держат путь из Афин". Крок подчеркнул, что "Царь Эдип" - совместный проект с Национальным театром Греции. Артисты, участвующие в спектакле, играют на своих языках: русские - на русском, греки - на греческом.

Из вахтанговцев в постановке задействованы Виктор Добронравов, Людмила Максакова, Евгений Князев, Эльдар Трамов, Евгений Косырев, Артур Иванов, Екатерина Симонова, Максим Севриновский, Валерий Ушаков, Виталийс Семеновс, Павел Юдин, Юрий Цокуров и другие. В качестве традиционного для древнегреческой драмы хора выступают артисты Национального театра Греции, отметил директор Вахтанговского театра.

Он напомнил, что мировая премьера "Царя Эдипа" с огромным успехом прошла в июле 2016 года в древнейшем действующем амфитеатре Греции - Эпидавре. Затем спектакль показали в Афинах. Московская премьера состоялась в ноябре прошлого года и была приурочена к 95-летию Вахтанговского театра.

"Царь Эдип" был показан на V Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге, на Платоновском фестивале в Воронеже и на XI Международном фестивале "Гешер" в Тель-Авиве", - сказал Крок. По его словам, "Царя Эдипа" в Сполето сыграют дважды - 14 и 15 июля, и это будет финал знаменитого Международного смотра искусств. Чтобы увидеть постановку, руководитель смотра Джорджио Феррара специально приезжал в Афины. "Мне понравилось все: идея, режиссура и, конечно, артисты. Считаю, что русские актеры - лучшие в мире", - сказал тогда в интервью ТАСС глава европейского фестиваля.

В прошлом году фестиваль в Сполето завершился показами вахтанговского "Евгения Онегина".

Фестиваль искусств в Сполето

Международный фестиваль искусств двух миров в Сполето - один из крупнейших и старейших европейских смотров, был основан в 1958 году итальянским композитором Джан Карло Менотти, дважды лауреатом Пулитцеровской премии (в области музыки), который лично руководил созданным им фестивалем до середины 1990-х. Потом фестиваль возглавлял его сын Франсис Менотти. Нынешний арт-директор смотра Джорджио Феррара - тоже музыкант.

Особенность фестиваля в Сполето заключается в том, что он объединяет почти все виды искусств - театр, музыку, оперу, кино, литературу, танец, живопись и даже кукольный театр. В этом смысле у смотра, как утверждают его устроители, нет аналогов в мире. Участниками фестиваля в разные годы были Теннесси Уильямс, Лукино Висконти, Эдуардо де Филиппо, Рудольф Нуреев, Лучано Паваротти, а также Михаил Барышников, Жерар Депардье, Микеле Плачидо.

Весь средневековый город Сполето с населением около 40 тысяч человек, расположенный на живописных холмах центральной итальянской области Умбрия, на три недели - с конца июня до середины июля - погружается в мир искусства. Площадками смотра помимо городских театров, концертных залов и церквей становятся улицы и площади, где собираются тысячи зрителей со всего света.

Среди участников фестиваля, который в этом году проходит с 30 июня по 16 июля, - этуаль балета Ла Скала Роберто Болле, знаменитый американский режиссер Роберт Уилсон, прославленный итальянский дирижер Риккардо Мути.