"Величайший пройдоха во Вселенной": Харрисон Форд и его главные роли

13 июля 75 лет исполняется Харрисону Форду. За его плечами множество ролей, но самыми известными остаются космический пилот Хан Соло из "Звездных войн" и археолог Индиана Джонс из "Искатели утраченного ковчега" и последующих сиквелов.

Эти персонажи включены в список ста самых великих кинематографических героев и злодеев, опубликованный Американским институтом киноискусства в 2003 году. Они занимают в нем 2 и 14 место соответственно. Редкий успех для актера, который к тому же долгое время считался неудачником.

Лукас не верил в Форда

Ключевую роль в судьбе Форда сыграл режиссер Джордж Лукас. Их встреча произошла в начале 1970-х. Актеру на тот момент было около 30 лет, но ни громкими ролями, ни профессиональными успехами похвастаться он не мог. Форд подрабатывал плотником (например, был рабочим сцены у The Doors) и всерьез думал о том, чтобы завязать с актерством. Чудом он прошел кастинг в фильм Лукаса "Американские граффити". Роль была крошечной.

Когда Лукас набирал актеров для "Звездных войн", Форду он отказал. Режиссер не хотел брать в фильм людей, которые уже играли в его прошлых лентах. Но попросил того прочесть несколько реплик пилота-контрабандиста во время экранных тестов Люка и Леи. Форд справился на все сто. В итоге он обошел конкурентов — Ника Нолти и Кристофера Уокена — и был утвержден на роль.

С "Индианой Джонсом" повторилась та же история. Хотя режиссер фильма — Стивен Спилберг, идея принадлежала Джорджу Лукасу. Он написал четыре истории про археолога, задумывая снять современную версию классических приключенческих сериалов 1930-х годов. Лукас рассказал об идее бывшему однокласснику Стивену Спилбергу, который мечтал снять кино про Джеймса Бонда. Тот загорелся.

Роль Индианы Джонса Лукас планировал отдать Тому Селлеку. Когда актер отказался, Спилберг предложил Форда, но Лукас был непреклонен. Он скептично относился к тандемам режиссеров и актеров, а бывший плотник снялся уже в двух его картинах. Но Харрисон Форд однозначно родился под счастливой звездой — роль все-таки ему досталась. Хотя в будущем он приложит немало усилий, чтобы избавиться от "супергеройской" ауры, в массовом сознании он навсегда останется знаменитым археологом и пилотом "Тысячелетнего сокола".

Откуда берутся идеи

После выхода "Звездных войн" Джордж Лукас заявил, что идеи для фильма он черпал из книги американского мифолога Джозефа Кэмпбелла "Тысячеликий герой". В труде ученый, проанализировав сотни мифов различных народов, пришел к выводу, что все они имеют общую структуру, которая получила название "путешествие Героя". Лукас следовал этой схеме, когда выстраивал драматургию произведения. Режиссер загорелся снять не просто кино: он хотел создать современный миф.

В "Звездных войнах" можно найти десятки отсылок не только к труду Кэмпбелла, но и к известным психоаналитическим и философским теориям. Например, в саге часто находят "следы" концепции архетипов Карла Густава Юнга и трудов Зигмунда Фрейда. Все ключевые персонажи истории — это образы, которые сложились в массовом сознании за тысячелетия, то есть архетипы. У Хана Соло есть черты трикстера, персонажа, который нарушает правила, и союзника, который делит с главным героем невзгоды. Он негодяй и плут, но всегда приходит на помощь. Недаром сам Харрисон Форд называет Хана Соло "величайшим пройдохой во Вселенной".

У Индианы Джонса и Хана Соло есть общие черты: оба изобретательны, довольно хитры, выносливы и сильны, но задачи перед ними стоят разные. Археолог — в первую очередь искатель. Харрисон Форд никогда не скрывал, что отдает ему предпочтение и готов сниматься в пятом фильме об его приключениях. Смерти Хана Соло он, наоборот, рад. "Я был счастлив надеть его костюм в последний раз", — сказал актер. Несмотря на отношение их создателя, оба персонажа органично вписались в современность, став элементом мифа нового времени.

Теория века

В прошлом году на фанатских сайтах, посвященных "Звездным войнам" и "Индиане Джонсе", появилась очень странная теория. Объединить двух культовых персонажей поклонники мечтали давно, но теперь поняли, как это сделать.

В пятом эпизоде "Звездных войн" Хана Соло заморозили в карбоните. По мнению фанатов, он впал в состояние, похожее на сон, и ему привиделось, что он попал в далекую волшебную страну под названием Южная Америка, и зовут его Индиана Джонс. То есть все четыре фильма о приключениях археолога — это лишь грезы пилота "Тысячелетнего сокола". Для подтверждения теории фанаты разобрали чуть ли не каждую сцену "Искателей утраченного ковчега" и нашли, на их взгляд, неопровержимые доказательства.

Кто знает, возможно, в будущем эта история ляжет в основу нового фильма.

Виктория Сальникова