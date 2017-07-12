Антонио Бандерас получил Национальную кинематографическую премию Испании

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МАДРИД, 12 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Актер Антонио Бандерас стал лауреатом престижной Национальной кинематографической премии Испании за 2017 год. Об этом объявило жюри премии.
По его мнению, звезда Голливуда "является экстраординарным кинодеятелем международного и национального уровня, который открыл дорогу многим испанским актерам и актрисам". "Крепкая приверженность кинематографу в качестве актера, режиссера и продюсера делают его достойным данной награды", - добавили судьи.
Испанская кинематографическая премия вручается за выдающийся вклад в развитие киноиндустрии и профессиональные заслуги в данной сфере. Ее присуждает Институт кинематографии и аудиовизуальных искусств - учреждение при министерстве образования, культуры и спорта королевства. Сумма премии составляет €30 тыс. В 2016 году награду получила испанская актриса Анхела Молина, сыгравшая в фильме "Белоснежка" (Blancanieves, 2012), мини-сериале "Анна Каренина" (Anna Karenina, 2013) и других картинах.
56-летний Антонио Бандерас родился в Малаге (автономное сообщество Андалусия). К настоящему времени он снялся почти в 90 лентах. Среди наиболее известных фильмов с его участием - "Интервью с вампиром" (Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles, 1994), "Маска Зорро" (The Mask of Zorro, 1998), "Кожа, в которой я живу" (La piel que habito, 2011).