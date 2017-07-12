Московский дом фотографии представил в Улан-Удэ выставку о дефицитных товарах

УЛАН-УДЭ, 12 июля. /ТАСС/. Выставка "Отоваренная мечта" открылась в среду в Улан-Удэ в рамках Дней Москвы в Бурятии. Экспозиция возвращает в прошлое и рассказывает о дефиците товаров народного потребления, сообщили журналистам в среду в мэрии Улан-Удэ.

"Необычная выставка охватывает несколько важных и сложных экономических периодов развития России - Первая мировая война, Октябрьский переворот, Новая экономическая политика (НЭП), отмена плановой экономики и начало свободной торговли. Представлены фотографии, предметы быта, отражающие то, как менялось время в СССР с начала 1910 годов и до конца ХХ века", - отметили в администрации столицы Бурятии.

Всего в Республиканском художественном музее им. Ц. С. Сампилова представлены 120 работ классиков российской фотографии - Александра Родченко, Аркадия Шайхета, Бориса Игнатовича, Всеволода Тарасевича, Дмитрия Бальтерманца, Виктора Ахломова и др. "Выставка рассказывает даже не о дефиците, а о стиле жизни и быте советских людей. Она станет ярким событием в культурной жизни нашей республики", - сказал и. о. министра культуры Бурятии Тимур Цыбиков.

Руководитель департамента по национальной политике и межрегиональным связям города Москвы Виталий Сучков, который возглавляет делегацию столицы, прибывшую в Улан-Удэ, отметил, что "Отоваренная мечта" - прекрасная возможность для жителей Бурятии не только вспомнить прошлое, но и показать нынешнему поколению быт и культуру ушедшей эпохи. "Сейчас в дефиците становится само понятие "дефицит". Я признаюсь, что некоторые работы сам увидел впервые здесь, в Бурятии. Уверен, что те, кто жили в это время, вспомнят все, что было тогда, а наши дети и внуки узнают о быте и укладе жизни тех лет, которые представлены на этих фотографиях", - сказал он на открытии выставки.

Дни Москвы в Бурятии проходят с 11 по 14 июля по договоренности, достигнутой в прошлом году. В ноябре 2016 года в Москве и в Санкт-Петербурге прошли Дни Улан-Удэ, отметившего свой 350-летний юбилей. В программе мероприятия - круглые столы, творческие встречи и концерты арт-групп "Хор Турецкого" и "Сопрано".