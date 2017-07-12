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Минкультуры выделит субсидии создателям восьми фильмов для детей

Культура
12 июля, 15:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Суммы субсидий в ведомстве не назвали

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Министерство культуры России определило компании, которые получат субсидии на производство национальных фильмов, - ими станут создатели восьми кинокартин для детей.

Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

По итогам питчингов, которые прошли в ведомстве в мае Минкультуры, в частности, поддержит картину "Зимняя поездка к деду", одним из режиссеров которой стал Евгений Герасимов, "Сестренку" Александра Галибина, "Робо" Сарика Андреасяна. Сумму средств, которые планируют выделить, не сообщаются.

Еще семь фильмов включены в так называемый резерв - если будет получено дополнительное финансирование, Минкультуры также выделит средства на их создание.

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