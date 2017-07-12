Умерла актриса Ирина Бунина

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. В Киеве умерла советская, украинская и российская актриса театра и кино Ирина Бунина. Об этом сообщил театральный критик и журналист Олег Вергелис.

"Ушла из жизни Ирина Бунина, выдающаяся украинская актриса, народная артистка Украины. Ее называли "украинской Анной Маньяни", - написал Вергелис. По его словам, Бунина в последние годы болела, перенесла несколько сложных операций.

Ирина Бунина родилась в семье актеров в 1939 году в г. Магнитогорск Челябинской области, получила образование в театральном училище имени Бориса Щукина. С 1961 по 1966 годы играла в Московском академическом Театре имени Евгения Вахтангова, после чего переехала в Киев, где работала в Национальном русском драматическом театре имени Леси Украинки, а также снималась на киностудии имени Александра Довженко.

В 1974 году Буниной было присвоено звание заслуженной артистки Украинкой ССР, а в 1992 году - народной артисткой Украины. Она снялась в более чем 40 картинах. Среди них, в частности, "Артист из Кохановки", "Грачи", "Вечный зов", "День рождения Буржуя", "Возвращение Мухтара", "Мать и мачеха", "Седьмое небо".