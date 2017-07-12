МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Минкультуры предлагает открыть публичный доступ к коллекции Союза художников России после ликвидации Международной конфедерации союзов художников (МКСХ).

Об этом сообщил ТАСС советник министра культуры РФ Кирилл Рыбак.

"Одна из задач Министерства культуры - сделать так, чтобы коллекция, принадлежавшая Союзу художников СССР, и которой сейчас обладает МКСХ, стала публичной и доступной для зрителей", - сказал советник министра культуры. По его словам, перед ведомством стоит и вопрос сохранности этой коллекции в России. Он отметил, что ценность всех работ соизмерима с "собраниями Третьяковской галереи и Русского музея".

"Мы не допустим вывоз этих работ за рубеж", - подчеркнул Рыбак. Он напомнил, что, после ликвидации в 1992 году Союза художников СССР, было создано новое юридическое лицо - Международная конфедерация союзов художников.

Руководитель пресс-службы МКСХ Юрий Подпоренко рассказал ТАСС, что предметы из коллекции практически ежегодно экспонировались на московских международных художественных салонах.

"Для постоянной экспозиции у нас не было возможности", - сказал Подпоренко. Он также объяснил, что коллекция произведений искусств МКСХ насчитывает порядка 46 тыс. единиц хранения, в нее входят произведения живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства. В течении почти 25 лет она хранилась в специально подготовленном хранилище в Подольске на комбинате художественных материалов. Сейчас коллекция арестована, а хранилище опечатано.

Что касается масштабной выставки "Шедевры советского искусства. Наследие великой страны", составленной из произведений коллекции МКСХ и закрывшейся 19 марта 2017 года, все произведения до сих пор находятся в здании ЦДХ под специальной охраной. "У нас нет возможности отправить картины в привычное для них место хранения", - сказал пресс-секретарь конфедерации.