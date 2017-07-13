В Белоруссии открывается Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"

ВИТЕБСК /Белоруссия/, 13 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" откроет в четверг свои двери для представителей 36 стран мира. Впервые его гостями станут участники из Нигерии и Эквадора.

На церемонии открытия по сложившейся традиции будет присутствовать президент Белоруссии Александр Лукашенко. Ожидаются и высокие иностранные гости, в том числе президент Молдавии Игорь Додон.

За торжественной церемонией открытия будут наблюдать и делегаты ХIХ Всемирного конгресса русской прессы, который в эти дни проходит в Белоруссии. "Проведение конгресса счастливо совпало с открывающимся в Белоруссии международным фестивалем искусств "Славянский базар в Витебске", и мы сможем вживую увидеть огромный пласт культуры, который сохранили наши народы", - отметил президент Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП) Виталий Игнатенко. ВАРП, а также информационное агентство России ТАСС являются основными организаторами конгресса.

Праздничная программа

На концерте в честь открытия фестиваля выступят популярные исполнители, а также молодые таланты. На сцену Летнего амфитеатра выйдут Крис де Бург, Хулио Иглесиас-младший. Планируются выступления народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой, а также российских исполнителей Славы и Нюши.

В этом году на 17 фестивальных площадках пройдет более 160 мероприятий, главными из которых станут Международный конкурс исполнителей эстрадной песни и Международный детский музыкальный конкурс. За первое место в каждом из состязаний будут бороться участники из 21 страны. Жюри возглавила российская певица Варвара и болгарская исполнительница Йорданка Христова. В этом году детский музыкальный конкурс открылся еще до официального начала фестиваля - 11 июля.

Белорусский ансамбль "Сябры", также участвующий в "Славянском базаре", в 2017 году отпразднует свой юбилей, и потому проведет вечер встреч. Поговорить можно будет и с народным артистом Белоруссии Анатолием Ярмоленко, друзьями "Сябров" и творческими людьми, внесшими вклад в укрепление дружбы народов России и Белоруссии.

По словам директора форума Александра Сидоренко, среди участников концертной программы наибольшей популярностью пользуются Григорий Лепс, Стас Михайлов, Валерий Меладзе и Зара. В основном билеты на их выступления покупают белорусы, россияне, украинцы, латвийцы и литовцы.

Спектакли и встречи

Насыщенная программа смотра включает десятки концертных программ, традиционные проекты "Театральные встречи" и "Фестиваль без границ". Мероприятия будут проходить не только в Летнем амфитеатре, но и в концертном зале "Витебск", Национальном академическом драматическом театре им. Якуба Коласа, Витебской областной филармонии. В честь 130-летия со дня рождения уроженца Витебска, известного художника Марка Шагала во время фестиваля будет освещаться тема его творчества и жизненного пути.

На улицах Витебска пройдет Фэст уличного искусства "На семи ветрах", на котором уличные театры, музыканты и артисты представят свои работы. Кукольные театры Белоруссии, России и других стран - участников фестиваля разыграют представления для детей и взрослых. Впервые будет организован "Уличный пикник", который познакомит гостей с кулинарными традициями разных стран - Латвии, Литвы, Белоруссии, России.

На Площади звезд фестиваля искусств будет открыта наградная плита известной певицы и народной артистки Грузии и России Тамары Гвердцители. Свою звезду на аллее в Витебске получают исполнители, удостоившиеся президентской награды "Через искусство - к миру и взаимопониманию".

Четвертьвековая история

Первый фестиваль искусств прошел в Витебске в июле 1992 года. У его истоков стояли три государства - Белоруссия, Россия и Украина. Целью стран-организаторов было познакомить витебчан и гостей города с песенным творчеством славянских народов. В 1993 году устроители "Славянского базара" вошли в Международную федерацию организаторов фестивалей (FIDOF). С 1995 года форум проводится под личным патронатом Александра Лукашенко.