Умерла народная артистка России Тамара Миансарова

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российская и советская певица, народная артистка России Тамара Миансарова скончалась 12 июля на 87-м году жизни, сообщила актриса и певица Алика Смехова.
"Сегодня, 12 июля, поздно вечером умерла Тамара Миансарова - советская и российская эстрадная певица, профессор РАТИ, мой педагог по вокалу в пору учебы в ГИТИСе", - написала Смехова на своей странице в Instagram.
Тамара Григорьевна Миансарова родилась 5 марта 1931 года в Кировограде (Украинская ССР). Окончила Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского по классу фортепиано, а по ее окончании в 1957 году работала концертмейстером и консультантом по вокалу в Государственном институте театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне Российский университет театрального искусства - ГИТИС). Артистка продолжила преподавание в этом университете в 1988-1996 годах.
Известность певице принесло исполнение таких популярных песен, как "Черный кот", "Пусть всегда будет солнце", "Летка-енка", "Рыжик", "Давай никогда не ссориться", "Топ-топ", "Золотой ключик", "Глаза на песке" и другие. В 1970 году режиссер Альберт Атаханов снял посвященный певице музыкальный фильм "Солнечная баллада".