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Шайа Лабаф, которого арестовали в США за хулиганство, принес публичные извинения

Культура
13 июля, 6:05 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, июля. /ТАСС

Актер признал, что его "полное неуважение к представителям властей" является проблемой и пагубно по своей природе

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НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Известный голливудский актер Шайа Лабаф, который в минувшие выходные был арестован в американском штате Джорджия за хулиганское поведение и пребывание в общественном месте в нетрезвом виде, принес извинения. Соответствующую запись он разместил в среду на своей странице в Twitter.

"Мне крайне стыдно за свое поведение, и я не пытаюсь как-то оправдаться", - написал актер. Он заявил, что его действия "требуют искренних извинений" прежде всего в адрес полицейских, которые производили его арест. "Я благодарен им за их сдержанность", - подчеркнул Лабаф, добавив, что осознает "губительность своего поведения".

Актер признал, что его "полное неуважение к представителям властей" является проблемой и пагубно по своей природе. Лабаф также добавил, что уже слишком долгое время "борется с зависимостью" и намерен предпринять "активные шаги", чтобы вести трезвый образ жизни.

Шайа Лабаф был задержан поздно ночью в минувшую субботу в городе Саванна, где он снимается в новой кинокартине. По данным полиции, находившийся на улице в состоянии алкогольного опьянения актер вел себя агрессивно и нецензурно выражался в адрес прохожих. Подоспевшие сотрудники правоохранительных органов попросили звезду успокоиться и уйти, однако тот отказался, начав выкрикивать ругательства в их адрес. При задержании Лабаф попытался скрыться в соседнем отеле, где и был арестован.

Действия актера были засняты полицейскими на видео, впоследствии данная запись была опубликована правоохранительными органами. Лабафу предъявили обвинения в хулиганском поведении, пребывании в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и сопротивлении при аресте. Как сообщало агентство Ассошиэйтед Пресс, он был отпущен под залог в размере 7 тыс. долларов.

Это уже не первые проблемы с законом у 31-летнего Лабафа, известного по своим ролям в таких фильмах, как "Трансформеры" (Transformers, 2007), "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, 2008), "Ярость" (Fury, 2014). В январе этого года он был арестован после того, как напал на человека во время организованной актером в Нью-Йорке уличной акции, направленной против президента США Дональда Трампа. В 2014 году Лабафа задержали, когда он попытался сорвать выступление в одном из бродвейских театров. После того инцидента актер, по его словам, прошел курс лечения от алкоголизма.

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