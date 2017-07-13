Музей-галерея Евгения Евтушенко в преддверии юбилея поэта будет работать бесплатно

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Музей-галерея Евгения Евтушенко в поселке Переделкино в преддверии юбилея поэта, которому 18 июля могло бы исполниться 85 лет, будет работать бесплатно. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Музея современной истории РФ.

"Музей-галерея Е. Евтушенко" все выходные, 15 и 16 июля, будет работать бесплатно, - отметили в пресс-службе. - Желающие почтить память поэта в эти дни могут прийти в музей, где представлена коллекция произведений живописи, графики, скульптуры различных стилей и направлений, которую всю жизнь собирал Евтушенко".

В частности, в галерее можно увидеть работы Пабло Пикассо, Марка Шагала, Фернана Леже, Жоржа Брака, Нико Пиросмани, а также основоположников сюрреализма - Хуана Миро, Макса Эрнста и других. Многие из представленных работ были лично подарены авторами Евтушенко. Коллекция была передана поэтом в дар РФ в 2010 году.

О поэте

Евгений Евтушенко родился на станции Зима Иркутской области в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. Его первое стихотворение было опубликовано в газете "Советский спорт", а первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году. Тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР.

В 1963 году он был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Евгений Евтушенко - автор более 150 книг, которые переведены на многие иностранные языки.

Евгений Евтушенко скончался 1 апреля 2017 года в возрасте 84 лет. Похоронен поэт на кладбище в Переделкине рядом с могилой его кумира Бориса Пастернака.