Музей-галерея Евгения Евтушенко в преддверии юбилея поэта будет работать бесплатно

Федеральная грузовая компания в I полугодии увеличила погрузку каменного угля на 11%Транспорт 13 июля, 11:39
Музей-галерея Евгения Евтушенко в преддверии юбилея поэта будет работать бесплатноКультура 13 июля, 11:35
"Динамо" ведет диалог с мэрией Риги о проведении матча КХЛ на открытом воздухеСпорт 13 июля, 11:33
Сингапур призвал обеспечить свободы судоходства в Малаккском и Сингапурском проливахТранспорт 13 июля, 11:30
Новый тренер российских гандболистов Кокшаров убежден, что им по силам попасть на ОИ-2020Спорт 13 июля, 11:24
Кабмин включил в число задач РАН мероприятия для популяризации наукиНаука 13 июля, 11:24
Суд вынес приговор по делу об убийстве НемцоваПроисшествия 13 июля, 11:23
Фотозона Зимней универсиады-2019 будет открыта на фестивале VK Fest в Санкт-ПетербургеНовости партнеров 13 июля, 11:22
Власти предложили привлечь студентов России к благоустройству дворовОбщество 13 июля, 11:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Музей-галерея Евгения Евтушенко в поселке Переделкино в преддверии юбилея поэта, которому 18 июля могло бы исполниться 85 лет, будет работать бесплатно. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Музея современной истории РФ.
"Музей-галерея Е. Евтушенко" все выходные, 15 и 16 июля, будет работать бесплатно, - отметили в пресс-службе. - Желающие почтить память поэта в эти дни могут прийти в музей, где представлена коллекция произведений живописи, графики, скульптуры различных стилей и направлений, которую всю жизнь собирал Евтушенко".
В частности, в галерее можно увидеть работы Пабло Пикассо, Марка Шагала, Фернана Леже, Жоржа Брака, Нико Пиросмани, а также основоположников сюрреализма - Хуана Миро, Макса Эрнста и других. Многие из представленных работ были лично подарены авторами Евтушенко. Коллекция была передана поэтом в дар РФ в 2010 году.
Евгений Евтушенко родился на станции Зима Иркутской области в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. Его первое стихотворение было опубликовано в газете "Советский спорт", а первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году. Тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР.
В 1963 году он был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Евгений Евтушенко - автор более 150 книг, которые переведены на многие иностранные языки.
Евгений Евтушенко скончался 1 апреля 2017 года в возрасте 84 лет. Похоронен поэт на кладбище в Переделкине рядом с могилой его кумира Бориса Пастернака.