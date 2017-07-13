Кобзон: Миансарову любили за красивые и понятные песни

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Певицу Тамару Миансарову зрители любили за красивые и понятные песни, считает народный артист СССР Иосиф Кобзон. Российская и советская певица, народная артистка России Тамара Миансарова скончалась 12 июля на 87-м году жизни.
"Ее любили за репертуар, она пела красивые песни, которые понимали слушатели, и она первая начала [создавать] сценографию песен - она стала их играть, поэтому ее и любили", - сказал Кобзон. По его мнению, Миансарова умела служить своей публике.
Артист вспомнил, как они вместе выступали на Международном конкурсе в Сопоте (Польша), где Миансарова завоевала первую премию, а также на международном фестивале "Дружба".
Кобзон отметил, что певица "была замечательным, коммуникабельным, добрым человеком, женщиной".