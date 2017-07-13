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Кобзон: Миансарову любили за красивые и понятные песни

Культура
13 июля, 14:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Тамара Миансарова начала создавать сценографию песен - "она стала их играть", отметил Иосиф Кобзон

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Певицу Тамару Миансарову зрители любили за красивые и понятные песни, считает народный артист СССР Иосиф Кобзон. Российская и советская певица, народная артистка России Тамара Миансарова скончалась 12 июля на 87-м году жизни.

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Народная артистка РФ Тамара Миансарова

"Ее любили за репертуар, она пела красивые песни, которые понимали слушатели, и она первая начала [создавать] сценографию песен - она стала их играть, поэтому ее и любили", - сказал Кобзон. По его мнению, Миансарова умела служить своей публике.

Артист вспомнил, как они вместе выступали на Международном конкурсе в Сопоте (Польша), где Миансарова завоевала первую премию, а также на международном фестивале "Дружба".

Кобзон отметил, что певица "была замечательным, коммуникабельным, добрым человеком, женщиной".

 

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Персоны
Кобзон, Иосиф Давыдович Миансарова, Тамара Григорьевна
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