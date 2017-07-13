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Кехман решил покинуть пост директора Новосибирского театра оперы и балета

Культура
13 июля, 13:27 дата обновления: 13 июля, 14:00 UTC+3

Об этом было объявлено в четверг на собрании труппы, обязанности директора с сентября будет исполнять главный режиссер НОВАТ Владимир Стародубцев

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Материал из 1 страницы
© Евгений Курсков/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 13 июля. /ТАСС/. Владимир Кехман решил покинуть пост директора Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ). Об этом сообщил в четверг ТАСС представитель творческого коллектива театра, который в четверг присутствовал на встрече труппы с Кехманом.

"Обязанности директора с сентября будет исполнять главный режиссер театра Владимир Стародубцев. Об этом было объявлено сегодня на собрании труппы", - сказал он.

Пресс-секретарь НОВАТа отказался комментировать эту информацию. Сам Владимир Кехман на звонки ТАСС не ответил.

В конце июня ТАСС сообщал, что Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенком. Его обязанности, как и ранее во время отсутствия директора, исполняла замдиректора театра Снежана Любарь. 7 июля пресс-служба театра сообщила о том, что декретный отпуск Кехмана завершился, и он вышел на работу. 13 июля Кехман участвовал в церемонии посадки деревьев на аллее возле НОВАТа, однако общаться с журналистами отказался.

Кехман, который также является художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге, был назначен директором Новосибирского театра оперы и балета в марте 2015 года взамен Бориса Мездрича, который лишился поста из-за постановки оперы "Тангейзер" режиссера Тимофея Кулябина. По заявлению митрополита Новосибирского и Бердского Тихона прокуратура возбудила дело против Мездрича и Кулябина, однако суд счел, что состава преступления нет.

Дело о банкротстве Кехмана

В конце июля 2016 года Арбитраж Петербурга признал Кехмана банкротом и ввел процедуру реализации имущества. Как следует из материалов дела, с января 2015 года Кехман выкупил у кредиторов "Группы JFC" - "Сбербанк Лизинг", Сбербанка России, "Промсвязьбанка", банков "Санкт-Петербург" и "Уралсиб", Райффайзенбанка - долги на сумму 64,7 млн рублей. В Арбитражном суде Санкт-Петербурга 13 июля 2017 года состоится очередное заседание по делу о его банкротстве.

Задолженность Кехмана перед кредиторами составляет 9 млрд рублей. Среди кредиторов - Сбербанк (в реестр включены требования на 4,3 млрд рублей), Райффайзенбанк (420,1 млн рублей), "Промсвязьбанк" (1,7 млрд рублей), "Юникредит банк" (434,3 млн рублей), ООО "Аквамарин" (1,4 млрд рублей) и ООО "Пулковская торговая компания" (904 млн рублей).

Ранее Арбитраж отказал Кехману в удовлетворении требования о признании на территории России определения Высокого суда правосудия Англии, который уже признал его банкротом. 

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