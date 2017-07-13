Мединский рассказал, что видел фрагменты "Нуреева" уже после переноса премьеры

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский заявил, что видел только фрагменты прогона балета "Нуреев" и уже только после того, как Большой театр принял решение о переносе премьеры. "Я не видел постановку", - подтвердил он в беседе с журналистами. "Я не видел, на прогоне не присутствовал, смотрел только отрывки уже после", - добавил он.
"Я уже официально все сказал", - ответил Мединский на вопрос, давал ли он распоряжение о переносе спектакля.
На вопрос, намерен ли министр пойти на премьеру "Нуреева" в мае следующего года, он сказал: "Обязательно. Я брошу все и пойду на прогон".
На специально организованном пресс-брифинге генеральный директор ГАБТа Владимир Урин ранее заявил, что премьера спектакля "Нуреев" перенесена с 11 июля 2017 года на май 2018 года из-за неготовности постановки.
Ранее источники, близкие к Министерству культуры, сообщали, что премьера спектакля была отложена по решению Мединского. Сам министр заявил, что не имеет отношения к переносу балета. "Этого не было. Мы не вмешиваемся в репертуарную политику и не занимаемся цензурой", - сказал Мединский ТАСС 10 июля.