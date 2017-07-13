Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 60.18
€ 68.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мединский рассказал, что видел фрагменты "Нуреева" уже после переноса премьеры

Культура
13 июля, 14:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Министр культуры также заявил, что обязательно пойдет на премьеру балета в мае следующего года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский заявил, что видел только фрагменты прогона балета "Нуреев" и уже только после того, как Большой театр принял решение о переносе премьеры. "Я не видел постановку", - подтвердил он в беседе с журналистами. "Я не видел, на прогоне не присутствовал, смотрел только отрывки уже после", - добавил он.

"Я уже официально все сказал", - ответил Мединский на вопрос, давал ли он распоряжение о переносе спектакля.

На вопрос, намерен ли министр пойти на премьеру "Нуреева" в мае следующего года, он сказал: "Обязательно. Я брошу все и пойду на прогон".

На специально организованном пресс-брифинге генеральный директор ГАБТа Владимир Урин ранее заявил, что премьера спектакля "Нуреев" перенесена с 11 июля 2017 года на май 2018 года из-за неготовности постановки.

Ранее источники, близкие к Министерству культуры, сообщали, что премьера спектакля была отложена по решению Мединского. Сам министр заявил, что не имеет отношения к переносу балета. "Этого не было. Мы не вмешиваемся в репертуарную политику и не занимаемся цензурой", - сказал Мединский ТАСС 10 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Урин, Владимир Георгиевич Мединский, Владимир Ростиславович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
Дипломная работа Ильи Глазунова "На колхозной ферме"
3
Два диплома и дисциплинарная тройка Ильи Глазунова
20
Умер художник Илья Глазунов
6
Даниила Гранина похоронили в поселке Комарово под Петербургом
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Абхазии задержали подозреваемых по делу об убийстве туриста из России
2
"Яндекс" и Uber объединяют бизнесы онлайн-перевозок
3
Суд вынес приговор по делу об убийстве Немцова
4
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
5
Порошенко призвал ЕС перейти к активной политике по возвращению Крыма Украине
6
Возгорание в магазине "Дикси" на востоке Москвы ликвидировано
7
Россия переходит на национальные кредитные рейтинги
Темы дня
Реклама