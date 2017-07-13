Мединский: Кехман уйдет с поста в Новосибирском театре из-за дела о банкротстве

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман покинет свой пост в течение месяца, кандидатуры на эту должность будут рассматриваться. Об этом журналистам заявил в четверг министр культуры РФ Владимир Мединский, отвечая на вопрос ТАСС.

"Правда", - ответил он на вопрос, действительно ли Кехман уходит с поста гендиректора театра. "Это связано с ведущимся против него судебным делом о банкротстве. Я имел с Кехманом на эту тему продолжительный разговор. Формально у нас решения суда, как вы знаете, нет, но Кехман сказал, что, чтобы не подрывать имидж Министерства культуры, он сейчас уходит в отпуск, а после отпуска он с должности генерального директора уходит", - подчеркнул Мединский.

"Мы рассматриваем сейчас различные кандидатуры на пост исполняющего обязанности генерального директора", - добавил глава Минкультуры.

При этом он обратил внимание, что за время работы Кехмана доходы Новосибирского театра выросли существенно - примерно в полтора раза, а текущий год с финансовой точки зрения "будет еще лучше". Увеличилась заполняемость зала, был проведен ремонт, в том числе с привлечением внебюджетных средств, которые находил Кехман, сказал министр. Кроме того, в сентябре планируется открытие концертного зала, который был закрыт в течение многих лет.

Говоря о мотивах отставки, Мединский отметил, что, хотя решение о банкротстве Кехмана судом не вынесено, но в свете этого процесса он все равно с должности распорядителя средств уходит (так как банкрот не может быть распорядителем средств). "Поэтому он уйдет сейчас, сразу после отпуска, в течение месяца мы получим соответствующее заявление, если он его уже не написал", - заключил Мединский.

Назначение в Новосибирский театр

Кехман был назначен генеральным директором Новосибирского театра оперы и балета в марте 2015 года взамен Бориса Мездрича, который лишился поста из-за постановки оперы "Тангейзер" режиссера Тимофея Кулябина. По заявлению митрополита Новосибирского и Бердского Тихона прокуратура возбудила дело против Мездрича и Кулябина, однако суд счел, что состава преступления нет.

В конце июня ТАСС сообщал, что Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенком. Его обязанности, как и ранее во время отсутствия директора, исполняла замдиректора театра Снежана Любарь. 7 июля пресс-служба театра сообщила о том, что декретный отпуск Кехмана завершился, и он вышел на работу. 13 июля Кехман участвовал в церемонии посадки деревьев на аллее возле театра, однако общаться с журналистами отказался.

Дело о банкротстве Кехмана

В Арбитражном суде Санкт-Петербурга 13 июля 2017 года состоится очередное заседание по делу о его банкротстве.

Задолженность Кехмана перед кредиторами составляет 9 млрд рублей. Среди кредиторов - Сбербанк (в реестр включены требования на 4,3 млрд рублей), Райффайзенбанк (420,1 млн рублей), "Промсвязьбанк" (1,7 млрд рублей), "Юникредит банк" (434,3 млн рублей), ООО "Аквамарин" (1,4 млрд рублей) и ООО "Пулковская торговая компания" (904 млн рублей).

Ранее Арбитраж отказал Кехману в удовлетворении требования о признании на территории России определения Высокого суда правосудия Англии, который уже признал его банкротом.