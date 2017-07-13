Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 60.18
€ 68.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Единая Россия" запустила проект "Театры - детям"

Культура
13 июля, 19:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Ожидается, что общественный совет проекта возглавит актер и режиссер Сергей Безруков

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. "Единая Россия" запустила новый партийный проект "Театры - детям"; его общественный совет, как ожидается, возглавит актер и режиссер Сергей Безруков. Решение о запуске проекта было принято в четверг на заседании президиума Генсовета партии, сообщила пресс-служба единороссов.

Как отмечается в релизе, поступившем в ТАСС, "партпроект объединяет 198 детских и кукольных театров в России". Среди его задач называются "укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров, создание условий для качественного обновления их репертуара, популяризация новых детских постановок в регионах, поддержка реализации детских гастрольных проектов, всероссийских детских театральных фестивалей". Также в рамках партпроекта "планируется проводить просветительскую работу, направленную на информирование населения о проекте и популяризацию детского театрального искусства в регионах".

Планируется, что из федерального бюджета на ресурсное обеспечение реализации партпроекта будет выделяться 300 млн рублей в год. "Также предполагается софинансирование из средств региональных и муниципальных бюджетов", - уточнили в пресс-службе партии, добавив, что за реализацией партпроекта и эффективностью расходования выделенных на него средств "будет организован общественный и депутатский контроль".

Привить ценности жизни детям

Как напомнила координатор проекта, депутат Госдумы Наталья Пилюс, идея создания партпроекта возникла во время партийного форума в Омске "Культура - национальный приоритет", инициировал ее председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В настоящий момент мы понимаем, что состояние детских и кукольных театров, их репертуар нуждаются в очень серьезной поддержке, требуются новые постановки", - констатировала Пилюс, слова которой приводит пресс-служба. По словам депутата, партийцы "встречались с представителями Союза театральных деятелей и говорили о проблематике, касающейся детей подросткового возраста, которые должны прийти в театр и увидеть то, что является основой для нашего общества - ценности жизни, любви, дружбы". "Эта та ступень, когда человек, впервые посетив театр, захочет в дальнейшем быть зрителем на протяжении всей жизни", - убеждена она.

"Средства выделены, и теперь важно создать экспертную комиссию, общественный совет партпроекта. Это должно помочь справедливо распределить средства и затем, что самое главное, добиться результата", - заявил Безруков.

Проекты "Единой России"

После утверждения проекта "Театры - детям" "Единая Россия" в общей сложности реализует 26 партийных проектов. Один из них также касается театральной жизни в регионах, он называется "Театры малых городов".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
Дипломная работа Ильи Глазунова "На колхозной ферме"
3
Два диплома и дисциплинарная тройка Ильи Глазунова
20
Умер художник Илья Глазунов
6
Даниила Гранина похоронили в поселке Комарово под Петербургом
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биологи нашли самый большой муравейник Подмосковья
2
"Иннопром" удивил иностранцев качеством российской промышленной продукции
3
Российские ученые считают "мыльным пузырем" сенсацию с отколовшимся айсбергом
4
Суд взыскал 300 тыс. руб. с McDonald's по иску москвички
5
В Тульской области в результате крупной аварии погибли пять человек
6
Останки Сальвадора Дали эксгумируют 20 июля из-за иска об отцовстве
7
Роспотребнадзор откажется от плановых проверок в 2018 году
Темы дня
Реклама