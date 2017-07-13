"Единая Россия" запустила проект "Театры - детям"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. "Единая Россия" запустила новый партийный проект "Театры - детям"; его общественный совет, как ожидается, возглавит актер и режиссер Сергей Безруков. Решение о запуске проекта было принято в четверг на заседании президиума Генсовета партии, сообщила пресс-служба единороссов.

Как отмечается в релизе, поступившем в ТАСС, "партпроект объединяет 198 детских и кукольных театров в России". Среди его задач называются "укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров, создание условий для качественного обновления их репертуара, популяризация новых детских постановок в регионах, поддержка реализации детских гастрольных проектов, всероссийских детских театральных фестивалей". Также в рамках партпроекта "планируется проводить просветительскую работу, направленную на информирование населения о проекте и популяризацию детского театрального искусства в регионах".

Планируется, что из федерального бюджета на ресурсное обеспечение реализации партпроекта будет выделяться 300 млн рублей в год. "Также предполагается софинансирование из средств региональных и муниципальных бюджетов", - уточнили в пресс-службе партии, добавив, что за реализацией партпроекта и эффективностью расходования выделенных на него средств "будет организован общественный и депутатский контроль".

Привить ценности жизни детям

Как напомнила координатор проекта, депутат Госдумы Наталья Пилюс, идея создания партпроекта возникла во время партийного форума в Омске "Культура - национальный приоритет", инициировал ее председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В настоящий момент мы понимаем, что состояние детских и кукольных театров, их репертуар нуждаются в очень серьезной поддержке, требуются новые постановки", - констатировала Пилюс, слова которой приводит пресс-служба. По словам депутата, партийцы "встречались с представителями Союза театральных деятелей и говорили о проблематике, касающейся детей подросткового возраста, которые должны прийти в театр и увидеть то, что является основой для нашего общества - ценности жизни, любви, дружбы". "Эта та ступень, когда человек, впервые посетив театр, захочет в дальнейшем быть зрителем на протяжении всей жизни", - убеждена она.

"Средства выделены, и теперь важно создать экспертную комиссию, общественный совет партпроекта. Это должно помочь справедливо распределить средства и затем, что самое главное, добиться результата", - заявил Безруков.

Проекты "Единой России"

После утверждения проекта "Театры - детям" "Единая Россия" в общей сложности реализует 26 партийных проектов. Один из них также касается театральной жизни в регионах, он называется "Театры малых городов".