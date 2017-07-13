Правительство отказало Большому цирку в Москве в выделении средств на реконструкцию

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Правительство не поддержало запрос Большого Московского государственного цирка о выделении средств на реконструкцию. Об этом ТАСС сообщил директор цирка Эдгард Запашный после слушаний в комитете Государственной думы по культуре.

Ранее на весенней коллегии директор цирка на проспекте Вернадского запрашивал у Минкультуры 8-12 млрд рублей на глобальную реконструкцию цирка и строительство гостиничного комплекса для артистов.

"Пока похвастаться серьезным продвижением в этих вопросах я не могу. Нам все соболезнуют, а сроки выделения средств на проектно-сметную документацию постоянно передвигаются", - сказал Запашный.

В пресс-службе кабмина подтвердили, что выделение финансирования "на строительство и реконструкцию вновь начинаемых объектов федеральной собственности не поддержано рабочей группой Минэкономразвития в связи с необходимостью выделения средств федерального бюджета на объекты незавершенного строительства". В правительстве напомнили, что в рамках предложений по формированию бюджета на 2018-2020 годы предусмотрено включение цирка в федеральную адресную инвестиционную программу. Кроме того, Минкультуры намерено и в рамках текущего бюджетного цикла продолжать работу с заинтересованными ведомствами по вопросу выделения дополнительного финансирования на реконструкцию цирка, добавили в пресс-службе.

Запашный также высказал мнение, что переводить проект на финансирование из частных источников не имеет смысла.

"Мы же говорим о государственном учреждении, о третьем по величие цирке в мире, который несет в себе не только развлекательную функцию, но и продвигает российский бренд. Это имиджевая история. Мы часто выезжаем за границу. Проводим большие масштабные гастроли на стадионах. И всегда гордимся, прежде всего, тем, что представляем наше государство. Если это будет частное финансирование, наш цирк превратится в "Цирк Лимпопо", - сказал артист.

Он также напомнил, что уже более пяти лет занимается вопросом возврата земли, которая раньше принадлежали Большому Московскому государственному цирку. "В 1992 году стройка гостиничного комплекса на этой территории была заморожена. И к сожалению, этот вопрос сейчас тоже несдвигаемый. Причина - отсутствие каких-либо шагов со стороны Росимущества", - выразил свое мнение Запашный.