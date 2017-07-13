В США объявили номинантов на премию "Эмми"

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Фантастический сериал "Мир Дикого Запада" (Westworld) и программа "Субботним вечером в прямом эфире" (Saturday Night Live) лидируют по числу номинаций на престижную американскую телевизионную премию "Эмми". Претенденты были объявлены в четверг Академией телевизионных наук и искусств в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

"Мир Дикого Запада", который показывают на канале HBO, номинирован в 22 категориях. Исполнители главных ролей в сериале Энтони Хопкинс и Эван Рэйчел Вуд будут бороться за звания лучших актера и актрисы. Программа "Субботним вечером в прямом эфире", которую показывают на канале NBC, выдвинута также в 22 номинациях.

В последнее время рейтинг передачи вырос благодаря тому, что в ее эфире регулярно показывают пародии на президента США Дональда Трампа. Американский актер Алек Болдуин, который исполняет роль главы государства, претендует на победу в категории лучший комедийный актер второго плана. Премьера Saturday Night Live состоялась более 40 лет назад. Она входит в число наиболее популярных вечерних шоу в США.

Среди лидеров по числу номинаций в этом году также сериалы "Вражда" (Feud) и "Очень страшные дела" (Stranger Things). Оба они выдвинуты в 18 категориях. 17 номинаций получил сатирический сериал о политике "Вице-президент" (Veep), по 16 - "Большая маленькая ложь" (Big Little Lies) и "Фарго" (Fargo).

"Эмми" - американская премия в области телевидения. Ее присуждают ежегодно в разных областях телеиндустрии. 69-я церемония вручения премии состоится 17 сентября. Ее будут транслировать в эфире канала CBS.

Первая церемония вручения премий "Эмми" состоялась 25 января 1949 года в Голливуде. В конкурсе тогда участвовали только местные телепередачи, транслируемые в Лос-Анджелесе. С первых лет существования премии ее символом является одноименная статуэтка, которая изображает крылатую женщину, держащую в руках модель атома. Статуэтка весит около трех килограммов, она выполнена из меди, никеля, серебра и золота, ее автор - телевизионный инженер Луи Макманус.