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Путин поручил распространить на студии мультфильмов пониженный тариф страховых взносов

Культура
14 июля, 12:26 дата обновления: 14 июля, 12:49 UTC+3

Срок исполнения поручений - до 1 сентября 2017 года

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву распространить на отечественные мультипликационные компании действие пониженных ставок страховых взносов. Об этом говорится на сайте Кремля.

Главе правительства поручено обеспечить внесение поправок, предусматривающих "распространение на организации индустрии анимационного кино пониженных тарифов страховых взносов, применяемых для российских организаций, которые осуществляют деятельность в области информационных технологий". Также должно быть предусмотрено освобождение от НДС "операций по реализации прав использования" анимационных фильмов, получивших удостоверение национального фильма. Срок исполнения поручений - до 1 сентября текущего года, указано в документе.

Вопрос о льготах обсуждался на встрече президента РФ с представителями анимационных компаний 31 мая. Глава государства тогда согласился с предложениями об облегчении налоговой нагрузки на мультипликационную отрасль, пообещав поговорить об этом с Минфином, пошутив, что, если в министерстве "будут сопротивляться, снимем про них мультик".

Как рассказала тогда ТАСС председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, в мультипликации работают со сложными инновационными решениями и внедряют дорогостоящее оборудование, поэтому было бы полезным оказать этой отрасли государственную поддержку в виде налоговых льгот и преференций, аналогичных льготам в IT-отрасли.

До 2023 года в России действует льготный налоговый режим для IT-компаний по уплате страховых взносов. Ставка взноса в Пенсионный фонд России составляет для них 8%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 2%, на обязательное медицинское страхование - 4%.

При этом полная ставка этих страховых тарифов в России составляет для большинства компаний-работодателей 30%.

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