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Бейонсе стала самым высокооплачиваемым музыкантом 2016 года по версии Billboard

Культура
14 июля, 13:43 UTC+3

Выход нового альбома и мировой тур принесли певице более $62 млн

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Бейонсе

Бейонсе

© Kevork Djansezian/Getty Images for NARAS

Певица Бейонсе возглавила список самых высокооплачиваемых музыкантов по итогам 2016 года по версии журнала Billboard.

За прошедший год она заработала $62,1 млн, $54,7 млн из этой суммы ей принес мировой тур в поддержку нового альбома Lemonade.

На втором месте в рейтинге - группа Guns N'Roses. Благодаря туру, который продолжается до сих пор, музыканты заработали в 2016 году $42,3 млн. На $100 тыс. меньше получил Брюс Спрингстин ($42,2 млн).

В топ-10 списка вошли также рэпер Дрейк ($37,3 млн), певица Адель ($37 млн), группа Coldplay ($32,3 млн), певец Джастин Бибер ($30,5 млн), рэпер Канье Вест ($26,1 млн), а также два кантри-исполнителя: Люк Брайан ($27,3 млн) и Кенни Чесни ($25,4 млн).

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