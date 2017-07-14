Бейонсе стала самым высокооплачиваемым музыкантом 2016 года по версии Billboard

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Певица Бейонсе возглавила список самых высокооплачиваемых музыкантов по итогам 2016 года по версии журнала Billboard.
За прошедший год она заработала $62,1 млн, $54,7 млн из этой суммы ей принес мировой тур в поддержку нового альбома Lemonade.
На втором месте в рейтинге - группа Guns N'Roses. Благодаря туру, который продолжается до сих пор, музыканты заработали в 2016 году $42,3 млн. На $100 тыс. меньше получил Брюс Спрингстин ($42,2 млн).
В топ-10 списка вошли также рэпер Дрейк ($37,3 млн), певица Адель ($37 млн), группа Coldplay ($32,3 млн), певец Джастин Бибер ($30,5 млн), рэпер Канье Вест ($26,1 млн), а также два кантри-исполнителя: Люк Брайан ($27,3 млн) и Кенни Чесни ($25,4 млн).