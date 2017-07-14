Новым директором "Союзмультфильма" утвержден Борис Машковцев

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Продюсер и сценарист Борис Машковцев, с начала 2017 года входящий в состав правления "Союзмультфильма" и с апреля исполняющий обязанности директора киностудии, выиграл в пятницу конкурс на эту должность. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Союзмультфильма".
"Борис Машковцев прошел все этапы официального конкурса, организованного Министерством культуры РФ, и утвержден на должность директора киностудии "Союзмультфильм", - сказали в пресс-службе. Ранее Машковцев возглавлял ООО "Аэроплан студия", также он является соавтором концепции проекта "Фиксики".
В качестве креативного продюсера по короткометражной анимации на киностудию вернулся Михаил Алдашин. Он закончил ВГИК и Высшие курсы сценаристов и режиссеров. С 1987 года работает в анимации. В 2013-2016 годы - художественный руководитель киностудии "Союзмультфильм".
Исполняющим обязанности директора студии ранее был Глеб Давыдов, назначенный в апреле 2016 года. На этом посту он сменил продюсера Андрея Добрунова, возглавлявшего киностудию с марта 2014 года. 7 декабря 2016 года должен был пройти конкурс на должность директора студии, однако он был перенесен на неопределенный срок из-за переезда "Союзмультфильма".
"Я верю в большое будущее нашей легендарной студии и горда тем, что эту веру и, что еще главнее, дорогу с нами готовы разделить такие опытные профессионалы своего дела, - привели в пресс-службе слова председателя правления "Союзмультфильма" Юлианы Слащевой. - Уверена, успех любого начинания зависит от людей и настроя на победу. Вместе с нашей управленческой командой мы приложим все усилия, чтобы обеспечить работу коллектива поддержкой и ресурсами, необходимыми для новых творческих прорывов и открытий".