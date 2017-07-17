Счастлив в Ярославле: почему обладатель "Оскара" живет и работает в провинции

Известный российский режиссер анимационного кино, обладатель премии "Оскар" Александр Петров отмечает 17 июля 60-летие. Студия Петрова находится в Ярославле. Здесь в технике "ожившей живописи" он создает анимационные фильмы. "Мы вернулись в Ярославль примерно 25 лет назад, это счастливая возможность независимого художника не участвовать в кинофабриках. Мне хватает инструментов для создания фильмов. Более того, я создавал эти инструменты сам", — говорит Петров.

Возвращение домой

Александр Константинович родился в селе Пречистое Ярославской области. Детские воспоминания, образы сельской жизни, виды и дух Ярославля постоянно появляются в его фильмах.

"Мой первый режиссерский фильм — "Корова" — это мои детские впечатления о сельской жизни. А Ярославль совершенно явно проявился в картине "Моя любовь", — рассказывает художник. — Я снимал закоулки, дворики, старые деревья, бродил по городу. И хотя я рисовал Москву XIX века, у меня это все равно Ярославль. Нет конкретных портретов, но что-то, некий аромат города — он здесь".

Он признается, что только в Ярославле ощущает себя не в гостях, а дома. Художник успел поработать в Ереване на студии "Арменфильм", в Екатеринбурге на Свердловской киностудии, два года создавал фильм "Старик и море" в Канаде. "У меня всегда было ощущение, что я приехал на какой-то период, чтобы выполнить работу, а затем вернуться домой. Хотя в Екатеринбурге мы прожили 10 лет, — вспоминает Александр Константинович. — Ярославль — это возвращение домой".

"Были шатания"

Александр Петров изучал анимацию во ВГИКе, но, как он признается, не сразу увидел себя в профессии. "У меня были шатания, даже заканчивая курс, я не очень понимал, что я буду в анимации работать. Но потом произошел ряд встреч, я удачно попал в кинопроизводство, во мне зажегся фитилек, у меня возник жар, которого до этого не было", — говорит художник.

Азарт и желание создавать анимационные фильмы в Петрове пробудила стажировка на "Арменфильме". Там он, по собственному признанию, влюбился в профессию.

"То, что я увидел на своей первой практике в Армении, это во мне перевернуло все, все мои представления об анимации. Я очень захотел в этом участвовать и не жалею, что это произошло. Роберт Саакянц и его группа — это они перевернули мое представление о себе самом и о том, чем надо заниматься в жизни. "Говорящей рыбы", "Масленицы" еще не было, но они уже сделали штук 10 фильмов — все разные, и каждый — бомба".

В Ереване тогда делали анимационные рок-оперы и сюрреалистические фильмы, играли с жанрами и экспериментировали. По словам Александра Петрова, это было сложно представить в советское время в Москве, где цензура была сильнее.

"Сам Роберт (Саакянц. — прим. ТАСС) — это личность, конечно. Бунтарь, хиппи, это такой хулиган, но очень обворожительный, очень яркий, очень амбициозный и внутренне аргументированный. Его обаяние, сила личности вокруг себя создавали удивительную атмосферу кипения, напряжения, восторга от работы. Они делали то, о чем я мечтал", — вспоминает Петров.

Справка Роберт Саакянц — советский и армянский режиссер, мультипликатор, художник, народный артист Армении, работал художественным руководителем объединения мультипликационных фильмов киностудии "Арменфильм". Автор сценария и режиссер множества мультфильмов, в том числе известных "Кто расскажет небылицу?", "Ух ты, говорящая рыба!", "В синем море, в белой пене…", "Ишь ты, Масленица!", "Сказки новой России".

Под впечатлением от работы студии Александр Константинович переехал с семьей в Ереван и сделал две картины на "Арменфильме". "Я тогда еще не закончил институт, а уже был автором, это была для меня внутренняя победа", — признается Петров.

Старик Сантьяго списан с тестя

В 2000 году Александр Петров получил премию "Оскар" за анимационный фильм "Старик и море". Эта работа стала первым в истории анимационным фильмом для кинотеатров большого формата IMAX и принесла Александру Петрову широкую известность.

"Этот фильм очень долго зрел. Первые наброски я сделал в 1981 году, тогда я решил проиллюстрировать повесть Хемингуэя "Старик и море". На тот момент я жил в Армении, работал на студии и решил попробовать себя в качестве книжного иллюстратора. Дистанция между началом работы над фильмом и этими набросками — 15-20 лет. Время от времени я возвращался к этой теме, вроде бы она меня грела, но не складывалась история, не рисовалась", — говорит Александр Константинович.

По его словам, судьбу проекта решил случай. В Ярославль из Канады приехала ученица Петрова. Она увидела наброски и предложила показать их продюсерам в Канаде. Идея оказалась интересной, и Петров с семьей переехал в Монреаль работать над фильмом.

"Один из моих главных учителей — мой тесть, в общении с ним я понял много мудрых вещей. Я очень рад, что с него был списан старик Сантьяго из фильма "Старик и море". Для фильма он отрастил седую бороду и черные усы — это сочетание стало очень хорошим знаком, важным образом. И он до сих пор в этом образе находится", — объясняет Петров.

По словам Александра Константиновича, работа в Канаде была напряженным и непростым временем. Художника поддерживала российская команда, в частности свердловский оператор Сергей Решетников, а также жена и сын.

"В процессе работы над фильмом мой сын очень хотел быть полезен, он активно вошел в кино и начал помогать — делал часть анимации, создавал многие сцены сам как живописец. Часть сцен делал я, часть делал он", — вспоминает Александр Петров.

Дмитрий Петров вырос и стал аниматором, художником и режиссером. Александр Константинович говорит, что передал ему свое мастерство. Дмитрий участвует в создании фильмов на студии отца, он уже сделал несколько проектов самостоятельно.

Боязнь перестать быть интересным самому себе

Александр Петров признается, что получить "Оскар" было приятно и неожиданно, фильм "Старик и море" не создавался с расчетом на награды.

"С получением этой премии появилась возможность организовать в Ярославле полноценную студийную жизнь. "Оскар" не принес мне дохода, но появился определенный статус. Ярославские власти вдруг разглядели, что есть художник, который нуждается в помощи, и эта помощь была оказана", — признается Петров.

Ты каждый раз ступаешь в эту воду, и даже сложнее становится плыть, потому что появляется боязнь не оправдать ожиданий, разочаровать зрителей

Он утверждает, что после получения наград ничего не изменилось ни в его характере, ни в восприятии себя. Александр Петров говорит, что чувствует себя дебютантом, приступая к каждой новой работе. "Ты каждый раз ступаешь в эту воду, и даже сложнее становится плыть, потому что появляется боязнь не оправдать ожиданий, разочаровать зрителей, перестать был интересным самому себе", — рассуждает художник.

Впервые Александр Петров был номинирован на премию "Оскар" с фильмом "Корова" в 1990 году. Художник признается, что плохо представлял, что его ждет в Лос-Анджелесе. Там на студии Disney он дал свой первый мастер-класс. Послушать аниматора из России пришли 70 мультипликаторов.

"Я страшно уважал этих людей, они работают на грандиозной студии. Мне казалось, что они придут поглазеть на меня просто как на экспонат, как на африканского аборигена, но оказалось, что все не так. Люди пришли учиться, пришли узнать что-то новое, они оказались очень эмоциональные, открытые. Этот опыт подстегнул меня, и с тех пор я стал давать мастер-классы, хотя и очень редко, но помня то впечатление, тот отклик и доверительное отношение", — рассказывает Александр Петров.

Анимация для спектакля

Сейчас Александр Константинович создает анимацию для необычного театрального проекта — спектакля со слепоглухими актерами. Работа ведется уже полгода, выполнять анимированные декорации Петрову помогают сразу несколько учеников и коллег по прошлым проектам.

"Наша анимация — это единственные декорации в спектакле, это пространство, которое будет выполнять роль среды, в которой живут герои. Анимация станет проводником идей, желаний, того, что герои показывают в пластике, танце. Режиссером самого спектакля является мой сын Дмитрий, я отвечаю только за анимационную часть, пытаюсь найти правильные способы решения", — поясняет художник.

Спектакль создается под покровительством Театра наций, премьера должна состояться именно там. После показа в России спектакль планируется показать в Европе. Дату премьеры и подробности проекта Александр Петров пока держит в тайне.

"Там нет сюжета в классическом понимании, нет сюжета, который можно рассказать обычными способами. Это художественно-живописно-театральное действо, скажем так. Спектакль посвящен живописи, мы начинаем с абстрактной, потом она будет становиться фигуративной", — рассказывает художник и демонстрирует рабочий материал. Пока это абстракции, движущиеся всплески цвета, каждый из них обладает собственной пластикой, считает Петров.

"Потом будет происходить взаимодействие цвета и рождение живописи", — говорит Александр Константинович. В создании декораций он отталкивался от ощущений актеров, чтобы они были участниками, генераторами этих идей. Александр Петров признается: для него проект — чистый эксперимент и абсолютно новый материал. Он вновь чувствует себя дебютантом.

Светлана Сергеева