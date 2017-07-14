Эксперты: опыт Машковцева будет полезен "Союзмультфильму"

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Эксперты, опрошенные ТАСС, называют продюсера и сценариста Бориса Машковцева, который выиграл в пятницу конкурс на должность директора киностудии "Союзмультфильм", компетентным человеком с опытом управленца.
Также аниматоры считают, что опыт Машковцева будет полезен студии.
"Борис Машковцев прошел все этапы официального конкурса, организованного Министерством культуры РФ, и утвержден на должность директора киностудии "Союзмультфильм", - сказали ранее в пресс-службе студии. Машковцев с начала 2017 года входил в состав правления "Союзмультфильма" и с апреля исполнял обязанности директора киностудии. Также он возглавлял ООО "Аэроплан студия", кроме того, он - соавтор концепции проекта "Фиксики".
На студии пояснили, что приоритетными направлениями работы Бориса Машковцев "являются повышение эффективности работы студии, формирование портфеля разнообразных проектов, включая авторское короткометражное, сериальное и полнометражное анимационное кино, а также развитие совместного производства с другими российскими и в перспективе зарубежными студиями".
"По-моему, это прекрасное назначение, - сказал ТАСС российский режиссер-мультипликатор, аниматор, художник Сергей Меринов. - Считаю, что Борис отлично проявит себя на этой должности. Он человек компетентный, новой формации, не бюрократ. Он сумел наладить успешное производство "Фиксиков", на "Союзмультфильме" у него тоже все должно получиться".
Исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России Ирина Мастусова отметила, что Борис Машковцев - "очень достойная кандидатура на этот пост". Она добавила, что знает его как продюсера, автора научных работ, преподавателя. "У Бориса большой управленческий опыт, все задачи будут ему по плечу", - уверена исполнительный директор.
"Он человек и положительный, и способный, понимает суть дела, - сказал ТАСС мультипликатор Леонид Носырев. - Те же "Фиксики" - симпатичный сериал, интересный познавательный - это то, что необходимо".
При этом он обратил внимание на то, что новому директору досталось непростое наследство, в том числе неопределенность штата творческих работников. Носырев посоветовал, в первую очередь создать достойные финансовые условия для художников, творческого коллектива, прийти к совместному стратегическому планированию - работать вместе с творческими подразделениями.
"Коллектив - это штатные работники, а не бегающие туда-сюда, люди должны быть заинтересованы и уверены в том, что проекты будут, - сказал он. - Нужно создать условия, чтобы они не думали о хлебе насущном и не думали о поисках работы".
Говоря о возможности предложить студии новые идеи, Носырев заметил, что в его арсенале много сценариев, которые он хотел бы реализовать.