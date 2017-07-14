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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Музыкант и композитор Виктор Дробыш станет музыкальным продюсером "Новой Фабрики звезд", которая выйдет на "МУЗ-ТВ". Формат новой программы не будет сильно отличаться от прежней "Фабрики". Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
"Это правда, да", - сказал Дробыш ТАСС.
Он считает, что "Новая Фабрика звезд" будет максимально приближена к формату той передачи, которая выходила на Первом канале. "Все-таки, существует свой формат, и отходить от него не особенно-то и можно, - сказал он. - Поэтому, мне кажется, все музыкальная и закулисная части будут сохранены, и ничем особенным отличаться (программа) не будет".
По мнению продюсера, народ соскучился по этой передаче. "Та молодежь, которая последний раз 10 лет назад посмотрела, она уже выросла. Подросла новая, которая, я думаю, тоже имеет право "зафанатеть" на этом, по-моему, самом большом музыкальном проекте", - сказал он.
Как говорится в сообщении на сайте "МУЗ-ТВ", с 15 мая по 31 августа 2017 года проводится кастинг на участие в проекте "Новая Фабрика звезд".
"Фабрика звезд" впервые вышла на Первом канале в 2002 году, она насчитывает 8 сезонов, в последнем из которых участвовали "выпускники" разных лет. Из "Фабрики" вышли такие исполнители, как Полина Гагарина, Виктория Дайнеко, Ирина Дубцова, Прохор Шаляпин.