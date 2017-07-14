Эксперты: поручения Путина по льготам для мультипликаторов - залог развития индустрии

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Представители российских анимационных компаний назвали поручения президента РФ Владимира Путина по льготам для индустрии залогом развития отрасли.

СПЕЦПРОЕКТ История российской мультипликации: семь самых крупных анимационных студий страны ТАСС поговорил с создателями современных российских мультфильмов – об истории отечественной анимации и о том, чем она живет сейчас

Глава государства в пятницу поручил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву распространить на отечественные мультипликационные компании действие льготной ставки страховых взносов - как у IT-компаний; также должно быть предусмотрено освобождение от НДС "операций по реализации прав использования" анимационных фильмов, получивших удостоверение национального фильма.

"Это - залог дальнейшего ускоренного развития индустрии, - сказал ТАСС российский продюсер Сергей Сельянов. - Наша анимация и компьютерная графика показывают серьезные достижения. Эти меры позволят быть еще более конкурентными на российском и международном рынках. Это дань справедливости, потому что IT-индустрия давно имеет льготы, а у нас с ними специалисты очень похожи. Справедливость восстановлена, мы довольно долго за это боролись".

Сельянов также указал, что второе поручение президента по освобождению от НДС "является очень серьезной мерой". "Как известно, существует большой лицензионный рынок в России и мире - выпуск товаров, которые брендируются персонажами, все ведь знают "Машу и медведя", "Лунтика", "Смешариков" и "Фиксиков", - напомнил продюсер. - Когда мы передаем в использование эти бренды производителям мягких игрушек, появляется НДС, что снижает эффективность использования национальных персонажей. Это внимание к детскому рынку, это правильное внимание к этому пространству".

Большой шаг навстречу

Управляющий директор компании "Анимаккорд" Дмитрий Ловейко отметил в беседе с ТАСС, что поручения президента - большой шаг государства навстречу индустрии. "Это поддержка, которая позволит часть высвободившихся средств направить на увеличение зарплат, увеличение конкурентности (студий на рынке вакансий - прим. ТАСС) ", - отметил он.

Со своей стороны, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России Ирина Мастусова полагает, что данные меры приведут "к увеличению количества и качества мультипликационной продукции". "У нас основная затратная часть - это зарплаты сотрудникам. Такие меры позволят высвободить дополнительные средства и направить их на производство фильмов", - считает она.

"Это очень своевременная поддержка от государства", - сказал ТАСС российский режиссер-мультипликатор, аниматор, художник Сергей Меринов. "Это очень правильно, у нас производство ресурсоемкое, многие студии находятся на грани рентабельности, при этом мы видим, что российская анимация сейчас одна из самых успешных в киноотрасли - и в мире, и в стране", - добавил он.

Продюсер Юрий Москвин в беседе ТАСС заметил, что "все информационное сообщество долго добивались этого результата и наконец-то есть решение". "Надеемся, что будет финальный результат", - сказал он. Москвин сообщил, что сегодня фонд заработной платы аниматоров составляет примерно 70% всех расходов мультипликационных компаний. "Как бы мы ни хотели, но сегодня российские бюджеты ничтожны по сравнению с западными, у них больше возможностей, они дольше на рынке, а мы туда только заходим, поэтому мы должны делать по качеству не хуже продукт, но с меньшим бюджетом. Поэтому логично, что для нас сегодня это (понижение страховых взносов - прим. ТАСС) очень важно", - отметил Москвин.

До 2023 года в России действует льготный налоговый режим для IT-компаний по уплате страховых взносов. Ставка взноса в Пенсионный фонд России составляет для них 8%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 2%, на обязательное медицинское страхование - 4%.

При этом полная ставка этих страховых тарифов в России составляет для большинства компаний-работодателей 30%.