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Гендиректора Новосибирского театра оперы и балета выберут не ранее августа

Культура
14 июля, 20:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Как сообщил глава Минкультуры Владимир Мединский, на должность претендуют несколько кандидатов

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Выборы генерального директора Новосибирского театра опера и балета пройдут не ранее, чем через месяц. Об этом в пятницу журналистам сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

"У нас несколько кандидатов", - сказал глава ведомства, пояснив, что выбор кандидатов займет "не менее месяца".

"Поручил нашему профильному департаменту и кадровой службе одновременно в контакте с театральным сообществом и с руководством Новосибирской области, с самим театром подобрать и представить", - сказал он. По словам Мединского, обычно в процессе подбора отбирается семь-восемь кандидатов, а отзывы о последних трех выносятся на утверждение руководства. Большую поддержку коллектива сейчас, по словам Мединского, получает главный режиссер театра. "Но решение будет приниматься комплексное", - добавил он.

В четверг Мединский сообщил, что генеральный директор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман покинет свой пост в течение месяца.

Кехман был назначен генеральным директором Новосибирского театра оперы и балета в марте 2015 года вместо Бориса Мездрича, который лишился поста из-за постановки оперы "Тангейзер" режиссера Тимофея Кулябина. По заявлению митрополита Новосибирского и Бердского Тихона прокуратура возбудила дело против Мездрича и Кулябина, однако суд счел, что состава преступления нет.

В конце июня ТАСС сообщал, что Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенком. Его обязанности, как и ранее во время отсутствия директора, исполняла заместитель директора театра Снежана Любарь. 7 июля пресс-служба театра сообщила о том, что декретный отпуск Кехмана завершился, он вышел на работу. 13 июля Кехман участвовал в церемонии посадки деревьев на аллее возле театра, однако общаться с журналистами не стал.

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