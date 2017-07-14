Мединский открыл серию джазовых вечеров в Москве

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский открыл серию джазовых вечеров в столичном КиноСквере РВИО в Петроверигском переулке, 4.
Музыкальную программу представил Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, руководил и дирижировал народный артист РФ Борис Фрумкин. Мединский отметил, что вечера будут проводиться в сквере летом каждую пятницу и пригласил всех желающих посещать концерты живой музыки на свежем воздухе.
После концерта гостям вечера в кинотеатре под открытым небом представили фильм режиссера Карена Шахназарова "Мы из джаза". Кинематографист, которому министр вручил почетный членский билет РВИО под номером 41 и специальный знак общества, вышел поприветствовать зрителей.
"Я даже не предполагал, что тут такое красивое место, я буду обязательно тут чаще бывать", - сказал Шахназаров, напомнив, что фильм "Мы из джаза" он снимал в 1983 году. "Очень благодарен, что эта картина была в моей судьбе, в тот момент она ее решила", - сказал Карен Шахназаров.