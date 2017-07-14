Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мединский открыл серию джазовых вечеров в Москве

Культура
14 июля, 21:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Музыкальную программу представил Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, руководил и дирижировал народный артист РФ Борис Фрумкин

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский открыл серию джазовых вечеров в столичном КиноСквере РВИО в Петроверигском переулке, 4.

Музыкальную программу представил Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, руководил и дирижировал народный артист РФ Борис Фрумкин. Мединский отметил, что вечера будут проводиться в сквере летом каждую пятницу и пригласил всех желающих посещать концерты живой музыки на свежем воздухе.

После концерта гостям вечера в кинотеатре под открытым небом представили фильм режиссера Карена Шахназарова "Мы из джаза". Кинематографист, которому министр вручил почетный членский билет РВИО под номером 41 и специальный знак общества, вышел поприветствовать зрителей.

"Я даже не предполагал, что тут такое красивое место, я буду обязательно тут чаще бывать", - сказал Шахназаров, напомнив, что фильм "Мы из джаза" он снимал в 1983 году. "Очень благодарен, что эта картина была в моей судьбе, в тот момент она ее решила", - сказал Карен Шахназаров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Шахназаров, Карен Георгиевич Мединский, Владимир Ростиславович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
Дипломная работа Ильи Глазунова "На колхозной ферме"
3
Два диплома и дисциплинарная тройка Ильи Глазунова
20
Умер художник Илья Глазунов
6
Даниила Гранина похоронили в поселке Комарово под Петербургом
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вильфанд объявил о начале лета в Москве
2
Воевавшего в Донбассе британца приговорили к пяти годам тюрьмы
3
"Яндекс" может стать совладельцем глобального бизнеса Uber
4
МИД РФ зафиксировал проникновения спецслужб США на арестованную дипсобственность
5
Захарова: в Москве удивлены тональностью комментариев Госдепа о главе МИД РФ
6
При нападении на туристов в Хургаде ранена россиянка
7
Власти Москвы ожидают сокращения количества ДТП после сужения Садового кольца
Темы дня
Реклама