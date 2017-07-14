Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Союзмультфильм" выпустит новые серии "Простоквашино" и "Котенка по имени Гав"

Культура
14 июля, 22:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Киностудия также намерена перезапустить мультсериал "Попугай Кеша"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" наряду с реализацией новых проектов, перезапустит популярные советские мультсериалы "Простоквашино", "Попугай Кеша" и "Котенок по имени Гав". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства культуры РФ.

СПЕЦПРОЕКТ

История российской мультипликации: семь самых крупных анимационных студий страны

ТАСС поговорил с создателями современных российских мультфильмов – об истории отечественной анимации и о том, чем она живет сейчас

"В этом году студия планирует запустить производство пяти-семи сериальных проектов, рассчитанных на детскую аудиторию, - говорится в сообщении пресс-службы. - Это "Пластилинки" и "Оранжевая корова", уже запущенный в производство сериал "Богатырята", а также "Зебра в клеточку" и "Простоквашино". Также в планах у студии "оживить" мультсериалы "Попугай Кеша" и "Котенок по имени Гав".

В пятницу завершился конкурс на замещение должности директора "Союзмультфильма". Единогласным решением на эту должность назначен Борис Машковцев, который с 26 апреля этого года исполнял обязанности директора. Новый директор не исключил, что "Союзмультфильм" может стать базой для создания отечественного программного обеспечение для производства анимационных лент.

"У нас есть план по развитию технологий, план создания отечественного ПО в сотрудничестве со "Сколково", - приводит пресс-служба слова Машковцева.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
Дипломная работа Ильи Глазунова "На колхозной ферме"
3
Два диплома и дисциплинарная тройка Ильи Глазунова
20
Умер художник Илья Глазунов
6
Даниила Гранина похоронили в поселке Комарово под Петербургом
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вильфанд объявил о начале лета в Москве
2
Воевавшего в Донбассе британца приговорили к пяти годам тюрьмы
3
"Яндекс" может стать совладельцем глобального бизнеса Uber
4
МИД РФ зафиксировал проникновения спецслужб США на арестованную дипсобственность
5
Захарова: в Москве удивлены тональностью комментариев Госдепа о главе МИД РФ
6
При нападении на туристов в Хургаде ранена россиянка
7
Власти Москвы ожидают сокращения количества ДТП после сужения Садового кольца
Темы дня
Реклама