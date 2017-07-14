"Союзмультфильм" выпустит новые серии "Простоквашино" и "Котенка по имени Гав"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" наряду с реализацией новых проектов, перезапустит популярные советские мультсериалы "Простоквашино", "Попугай Кеша" и "Котенок по имени Гав". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства культуры РФ.

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"В этом году студия планирует запустить производство пяти-семи сериальных проектов, рассчитанных на детскую аудиторию, - говорится в сообщении пресс-службы. - Это "Пластилинки" и "Оранжевая корова", уже запущенный в производство сериал "Богатырята", а также "Зебра в клеточку" и "Простоквашино". Также в планах у студии "оживить" мультсериалы "Попугай Кеша" и "Котенок по имени Гав".

В пятницу завершился конкурс на замещение должности директора "Союзмультфильма". Единогласным решением на эту должность назначен Борис Машковцев, который с 26 апреля этого года исполнял обязанности директора. Новый директор не исключил, что "Союзмультфильм" может стать базой для создания отечественного программного обеспечение для производства анимационных лент.

"У нас есть план по развитию технологий, план создания отечественного ПО в сотрудничестве со "Сколково", - приводит пресс-служба слова Машковцева.