Disney снимет продолжение мультфильмов "Тачки" и "Самолеты" с космической тематикой

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Американский конгломерат The Walt Disney Company снимет мультфильм, который станет своего рода продолжением франшизы "Тачки" (Cars) и мультфильма "Самолеты" (Planes, 2013). Премьера намечена на 12 апреля 2019 года, объявил режиссер Джон Лассетер на проходящей в субботу выставке D23 в Анахейме (штат Калифорния).

По словам Лассетера, новая анимационная картина в предварительном порядке названа "Тест на скорость" (The Speed Test). Киностудия показала короткий отрывок, в котором показан стремительный полет двух самолетов над пустыней. В этот момент третий самолет на еще большей скорости буквально падает с неба, затем снова взмывает вверх и устремляется в стратосферу. При этом на экране появляется надпись "Космос".

Как оказалось, это не является названием будущего мультфильма. Затем в кадре появляется надпись следующего содержания: "Пространство (пространство и космос в английском языке пишутся одинаково - space) будет заполнено заголовком в будущем".

Выставка в Анахейме продлится до 16 июля. Впервые D23 состоялась в 2009 году. В 2010 году представители Disney заявили, что проводить ее будут раз в два года. На выставке, как правило, рассказывают о планах компании, в том числе ее новых мультфильмах и аттракционах.

Лассетер снял первый мультфильм "Тачки" в 2006 году. Затем последовали продолжения "Тачки 2" (Cars 2, 2011) и "Тачки 3" (Cars 3, 2017). Третью ленту снимал уже другой режиссер Брайан Фи. Суммарный доход от проката франшизы в мире превышает $1,2 млрд.