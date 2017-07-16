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Публика уходит с концертов основателя Pink Floyd из-за критики Трампа

Культура
16 июля, 1:25 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, июля. /ТАСС

Графическое оформление концертов включает изображения президента США в образе Гитлера и ползающего дитя

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Роджер Уотерс

Роджер Уотерс

© Photo by Chris Pizzello/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс сознательно включил критику президента Дональда Трампа в программу своих гастролей в США и спокойно относится к тому, что из-за этого некоторые зрители покидают его концерты. Об этом 73-летний музыкант рассказал в субботу в эфире телекомпании CNN.

Турне Уотерса под названием "Мы и они" (Us + Them) началось 26 мая и совпало по времени с выпуском его первого за последние 25 лет сольного альбома. Рокер планирует дать в общей сложности 54 концерта, их графическое оформление включает изображения Трампа в образе Гитлера и ползающего дитя.

"Проводить тур было бы гораздо легче, если бы я это не делал [критиковал президента США] и у меня не было бы своего мнения", - признал Роджерс. "Мы начали в Канзас-Сити, потом были Луисвилл, Талса, Сент-Луис", - сказал он, добавив, что после первых 20 концертов публика даже в штатах, голосовавших на выборах прошлого года за республиканца, стала "воспринимать шоу".

"С моей точки зрения, надо обязательно делать выбор между тем, что считаешь правильным, и тем, что приносит тебе деньги", - заметил рокер. По его оценке, из-за неодобрения его мнения о Трампе каждый концерт досрочно покидают, "возможно, десять человек". "Это не стало большим сюрпризом для меня", - рассказал Роджерс.

Группа Pink Floyd, известная своими философскими текстами, музыкальными экспериментами, инновационным оформлением альбомов и грандиозными шоу, была основана в 1965 году Ричардом Райтом (клавишные, вокал), Роджером Уотерсом (бас-гитара, вокал), Ником Мэйсоном (ударные) и Сидом Барреттом (вокал, гитара). В 1968 году к четверке присоединился Дэвид Гилмор, который заменил Барретта после того, как тому пришлось покинуть группу.

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