В США на съемках сериала "Ходячие мертвецы" погиб каскадер

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Каскадер Джон Бернекер скончался от травм, полученных в результате несчастного случая на съемках очередного эпизода телесериала "Ходячие мертвецы" (The Walking Dead, с 2010) в штате Джорджия. Об этом сообщил в субботу телеканал AMC, который транслирует этот сериал.

"Мы глубоко опечалены этой потерей. Джон Бернекер навсегда останется частью творческого коллектива сериала "Ходячие мертвецы". Душой и в молитвах мы с семьей, друзьями и коллегами Джимми. Для них настали трудные времена", - отметило руководство телеканала.

We are deeply saddened by the loss of John Bernecker. He will always be part of the TWD family. Our hearts go out to his family and friends. — The Walking Dead AMC (@WalkingDead_AMC) 15 July 2017

Обстоятельства трагедии, которая произошла в минувшую пятницу, пока не раскрываются. Судмедэкспертиза заключила, что смерть наступила в результате тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной при падении с высоты.

Профсоюз, защищающий права американских киноактеров и каскадеров, назвал Джона заслуженным профессионалом, а его кончину "трагической и преждевременной потерей". Актер Норман Ридус, сыгравший в сериале Дэрила Диксона, написал в своем Instagram, что Бернекера "будет всем очень недоставать". Лорен Кохэн, воплотившая образ Мэгги Ри, заявила, что у нее "нет слов, чтобы описать всю глубину печали от этой утраты".

❤️ love and prayers to Johns family and friends today. You will be missed. Публикация от norman reedus (@bigbaldhead) Июл 14 2017 в 1:15 PDT

Сериал "Ходячие мертвецы", в котором заняты Эндрю Линкольн, Чендлер Риггз, Мелисса Сюзанн и другие, пользуется большой популярностью в США. В 2011 году он выдвигался на американскую кинопремию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический сериал".