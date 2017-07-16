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В США на съемках сериала "Ходячие мертвецы" погиб каскадер

Культура
16 июля, 3:15 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, июля. /ТАСС

Судмедэкспертиза заключила, что смерть Джона Бернекера наступила в результате тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной при падении с высоты

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Материал из 1 страницы
© Photo by John Shearer/Invision for AMC/AP Images

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Каскадер Джон Бернекер скончался от травм, полученных в результате несчастного случая на съемках очередного эпизода телесериала "Ходячие мертвецы" (The Walking Dead, с 2010) в штате Джорджия. Об этом сообщил в субботу телеканал AMC, который транслирует этот сериал.

"Мы глубоко опечалены этой потерей. Джон Бернекер навсегда останется частью творческого коллектива сериала "Ходячие мертвецы". Душой и в молитвах мы с семьей, друзьями и коллегами Джимми. Для них настали трудные времена", - отметило руководство телеканала.

Обстоятельства трагедии, которая произошла в минувшую пятницу, пока не раскрываются. Судмедэкспертиза заключила, что смерть наступила в результате тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной при падении с высоты.

Профсоюз, защищающий права американских киноактеров и каскадеров, назвал Джона заслуженным профессионалом, а его кончину "трагической и преждевременной потерей". Актер Норман Ридус, сыгравший в сериале Дэрила Диксона, написал в своем Instagram, что Бернекера "будет всем очень недоставать". Лорен Кохэн, воплотившая образ Мэгги Ри, заявила, что у нее "нет слов, чтобы описать всю глубину печали от этой утраты".

❤️ love and prayers to Johns family and friends today. You will be missed.

Публикация от norman reedus (@bigbaldhead)

Сериал "Ходячие мертвецы", в котором заняты Эндрю Линкольн, Чендлер Риггз, Мелисса Сюзанн и другие, пользуется большой популярностью в США. В 2011 году он выдвигался на американскую кинопремию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический сериал".

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