Вахтанговский "Царь Эдип" завершил театральную программу фестиваля искусств в Сполето

СПОЛЕТО /Италия/, 16 июля. /Спец. корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Юбилейный, 60-й по счету Международный фестиваль искусств двух миров в городе Сполето, стартовавший 30 июня, в субботу завершил театральную программу спектаклем "Царь Эдип" Московского академического театра имени Евгения Вахтангова. Трагедию Софокла в постановке художественного руководителя вахтанговцев Римаса Туминаса показали также в пятницу, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Я рад, что Вахтанговский театр во главе с Туминасом во второй раз прибыл на наш смотр. Уверен, что, как и в случае с "Онегиным", итальянские зрители назовут "Царя Эдипа" лучшим спектаклем фестиваля в Сполето", - заявил ТАСС руководитель фестиваля Джорджио Феррара.

"К нам на улице, в ресторане подходили зрители и выражали свое восхищение, благодарили за такой яркий, мощный спектакль", - рассказали ТАСС Людмила Максакова, Евгений Князев и другие вахтанговцы.

Кулисами для "Царя Эдипа" стал римский амфитеатр постройки 1 века нашей эры. Два вечера подряд на древней площадке под открытым небом прошли с аншлагом.

"Царь Эдип" - совместный проект Вахтанговского театра и Национального театра Греции. Артисты играют на своих языках: русские - на русском, греки - на греческом. Мировая премьера "Царя Эдипа" с огромным успехом прошла в июле 2016 года в древнейшем действующем амфитеатре Греции - Эпидавре. Затем спектакль показали в Афинах. Московская премьера состоялась в ноябре прошлого года и была приурочена к 95-летию Вахтанговского театра.

Чтобы увидеть постановку, Феррара специально приезжал в Афины. "Мне понравилось все: идея, режиссура и, конечно, артисты. Считаю, что русские актеры - лучшие в мире", - сказал тогда в интервью ТАСС глава европейского смотра. Примечательно, что в прошлом году фестиваль в Сполето завершился показом вахтанговского "Евгения Онегина".

Российско-итальянский проект

Как всегда, сейчас строг в оценке был только худрук Римас Туминас. "Мы атаковали, форсировали, завоевывали, - поделился режиссер с корреспондентом ТАСС. - Мы теряем архаичность, в которой кроется доброта и наивность, необходимые для древнегреческой трагедии. А у нас пошла агрессия, надо скромнее, достойнее играть".

Как выяснилось из беседы с Туминасом, уже есть конкретные планы о продолжении сотрудничества с итальянцами. Так, задумывается совместный проект, подобный российско-греческому "Царю Эдипу", только на этот раз - российско- итальянский. "Такое предложение поступило от руководителя Фестиваля в Помпее Луки де Фуско, который также возглавляет театр Mercadante в Неаполе", - информировал Туминас. По его словам, эту идею также поддержал известный итальянский продюсер Альдо Громпоне.

"Материал для постановки еще предстоит выбрать", - отметил Туминас. Пока точно известно, что итальянские участники будущего проекта приедут в Москву в сентябре, чтобы посмотреть спектакли Вахтанговского театра, один из которых - "Маскарад" в постановке Туминаса - в январе 2018 года отправится на гастроли в Неаполь.

Что же касается Фестиваля в Сполето, то, как заявил его руководитель в беседе с ТАСС, "с Вахтанговским театром все будет здорово, и совместные проекты обязательно продолжатся".

Фестиваль искусств в Сполето

Международный фестиваль искусств двух миров в Сполето - один из крупнейших и старейших европейских смотров, был основан в 1958 году итальянским композитором Джан Карло Менотти, дважды лауреатом Пулитцеровской премии (в области музыки), который лично руководил созданным им фестивалем до середины 1990-х годов. Потом фестиваль возглавил его сын Франсис Менотти. Нынешний арт-директор смотра Джорджио Феррара - тоже музыкант.

Особенность фестиваля в том, что он объединяет почти все виды искусств: театр, музыку, оперу, кино, литературу, танец, живопись и даже кукольный театр. В этом смысле у смотра, как утверждают устроители, нет аналогов в мире. Участниками фестиваля в разные годы были Теннесси Уильямс, Лукино Висконти, Эдуардо де Филиппо, Рудольф Нуреев, Лучано Паваротти, а также Михаил Барышников, Жерар Депардье, Микеле Плачидо.

Среди участников фестиваля, который в этом году проходит с 30 июня по 16 июля, - этуаль балета Ла Скала Роберто Болле, знаменитый американский режиссер Роберт Уилсон, прославленный итальянский дирижер Риккардо Мути. Под управлением маэстро в воскресенье будет дан концерт, который завершит юбилейный фестиваль искусств двух миров.