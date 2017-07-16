Умер актер Владимир Толоконников

ТАСС, 16 июля. Российский и казахстанский актер театра и кино Владимир Толоконников скончался на 75-м году жизни. Как сообщил новостной портал Tengri News, эту информацию подтвердили в Русском театре драмы им. М. Ю. Лермонтова в Алма-Ате.

Толоконников родился 25 июня 1943 года в Алма-Ате. Зрителям он известен в том числе по роли Шарикова в картине "Собачье сердце" (1988 г.), а также ролью в фильме "Хоттабыч" (2006 г.).

В настоящий момент ТАСС не располагает подтверждением этой информации.