Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Умер актер Владимир Толоконников

Культура
16 июля, 7:33 UTC+3 ТАСС

Артист, известный по роли Шарикова в фильме "Собачье сердце", скончался в возрасте 74 лет, сообщает портал Tengri News

Поделиться
Материал из 1 страницы
Владимир Толоконников

Владимир Толоконников

© Юрий Машков/ТАСС

ТАСС, 16 июля. Российский и казахстанский актер театра и кино Владимир Толоконников скончался на 75-м году жизни. Как сообщил новостной портал Tengri News, эту информацию подтвердили в Русском театре драмы им. М. Ю. Лермонтова в Алма-Ате.

Толоконников родился 25 июня 1943 года в Алма-Ате. Зрителям он известен в том числе по роли Шарикова в картине "Собачье сердце" (1988 г.), а также ролью в фильме "Хоттабыч" (2006 г.).

В настоящий момент ТАСС не располагает подтверждением этой информации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Казахстан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
Дипломная работа Ильи Глазунова "На колхозной ферме"
3
Два диплома и дисциплинарная тройка Ильи Глазунова
20
Умер художник Илья Глазунов
6
Даниила Гранина похоронили в поселке Комарово под Петербургом
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер актер Владимир Толоконников
2
На вооружение ВМС США поступил новейший эскадренный миноносец John Finn
3
Публика уходит с концертов основателя Pink Floyd из-за критики Трампа
4
Тарпищев: Макарова и Веснина являются лучшей парой в женском теннисе
5
СМИ: мэр Нэмуро не смог посетить Южные Курилы из-за ответных мер РФ на санкции Японии
6
В Иркутской области при пожаре погибли семь человек
7
СМИ: Белый дом по ошибке отправил приветственное письмо от президента с подписью Обамы
Темы дня
Реклама