Умерла автор романов об Анжелике Анн Голон

ПАРИЖ, 16 июля. /ТАСС/. Французская писательница Анн Голон (настоящее имя Симона Шанжё), автор романов об Анжелике, скончалась в Версале в возрасте 95 лет. Об этом сообщило в воскресенье агентство France-Presse со ссылкой на дочь литератора Надин.

Первый роман из серии приключений Анжелики ("Маркиза ангелов") был написан Анн Голон и ее мужем, выходцем из России Всеволодом Голубиновым, в 1953 году. Рукопись была разослана в четыре издательства во Франции, Италии, Англии и Германии. Именно в Германии книга впервые увидела свет - в 1956 году, во Франции произведение было опубликовано годом позже.

Роман "Маркиза ангелов" быстро завоевал популярность в мире: он был издан 320 издательствами 63 стран.

С 1964 по 1968 год были выпущены пять кинофильмов о приключениях Анжелики в эпоху Людовика XIV.

В последние годы своей жизни Анн Голон решила заново переписать всю серию книг, будучи недовольной тем, что издатели позволили себе многочисленные сокращения в ее произведениях.