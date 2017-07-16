Джоди Уиттакер станет первой женщиной в главной роли сериала "Доктор Кто"

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ТАСС, 16 июля. Британская актриса Джоди Уиттакер станет 13-м исполнителем главной роли в самом продолжительном выходящем сериале в истории - британской научно-фантастической саге "Доктор Кто" (Doctor Who). Об этом сообщает телеканал Би-би-си, на котором выйдет новая часть проекта.
Meet the Thirteenth Doctor #DoctorWho #Doctor13 pic.twitter.com/txHGz9tJEe— Doctor Who Official (@bbcdoctorwho) 16 July 2017
35-летняя Уиттакер станет первой женщиной в роли Доктора, инопланетного путешественника во времени и пространстве.
В январе 2017 года 58-летний шотландский актер Питер Капальди, исполнявший главную роль в сериале с 2013 года, объявил об уходе из проекта. Капальди стал 12-м актером, исполнившим роль Доктора. Он сменил в этой роли Мэтта Смита.
Сериал "Доктор Кто" выходил на экраны с 1963 по 1989 гг., после чего был возобновлен в 2005 году.