Джоди Уиттакер станет первой женщиной в главной роли сериала "Доктор Кто"

ТАСС, 16 июля. Британская актриса Джоди Уиттакер станет 13-м исполнителем главной роли в самом продолжительном выходящем сериале в истории - британской научно-фантастической саге "Доктор Кто" (Doctor Who). Об этом сообщает телеканал Би-би-си, на котором выйдет новая часть проекта.

Meet the Thirteenth Doctor #DoctorWho #Doctor13 pic.twitter.com/txHGz9tJEe — Doctor Who Official (@bbcdoctorwho) 16 July 2017

35-летняя Уиттакер станет первой женщиной в роли Доктора, инопланетного путешественника во времени и пространстве.

В январе 2017 года 58-летний шотландский актер Питер Капальди, исполнявший главную роль в сериале с 2013 года, объявил об уходе из проекта. Капальди стал 12-м актером, исполнившим роль Доктора. Он сменил в этой роли Мэтта Смита.

Сериал "Доктор Кто" выходил на экраны с 1963 по 1989 гг., после чего был возобновлен в 2005 году.