Умер режиссер "Ночи живых мертвецов" Джордж Ромеро

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Режиссер серии фильмов о живых мертвецах, в том числе "Ночи живых мертвецов" (1968), Джордж Ромеро скончался на 78-м году жизни.

Как пишет газета Los Angeles Times со ссылкой на партнера Ромеро, он умер в воскресенье после "непродолжительной, но агрессивной борьбы с раком легких".

Отмечается, что режиссер ушел из жизни во время прослушивания саундтрека к одному из его самых любимых кинофильмов "Тихий человек" (1952) у себя дома. С ним были его супруга Сюзанна Дероше Ромеро и дочь Тина. Других подробностей издание не приводит.

В 1968 году Ромеро снял первый фильм из цикла картин про зомби-апокалипсис "Ночь живых мертвецов", который совершил переворот в жанре фильмов ужасов, а также определил направление фильмов про зомби. Впоследствии режиссер снял несколько сиквелов к этой картине, а также еще ряд выдающихся лент в жанре ужасов.