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Умер режиссер "Ночи живых мертвецов" Джордж Ромеро

Культура
17 июля, 1:17 UTC+3 ВАШИНГТОН 17, июля. /ТАСС

Друг режиссера сообщил, что тот скончался после "непродолжительной, но агрессивной борьбы с раком легких"

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Джордж Ромеро

Джордж Ромеро

© AP Photo/Marco Ugarte

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Режиссер серии фильмов о живых мертвецах, в том числе "Ночи живых мертвецов" (1968), Джордж Ромеро скончался на 78-м году жизни.

Как пишет газета Los Angeles Times со ссылкой на партнера Ромеро, он умер в воскресенье после "непродолжительной, но агрессивной борьбы с раком легких".

Отмечается, что режиссер ушел из жизни во время прослушивания саундтрека к одному из его самых любимых кинофильмов "Тихий человек" (1952) у себя дома. С ним были его супруга Сюзанна Дероше Ромеро и дочь Тина. Других подробностей издание не приводит.

В 1968 году Ромеро снял первый фильм из цикла картин про зомби-апокалипсис "Ночь живых мертвецов", который совершил переворот в жанре фильмов ужасов, а также определил направление фильмов про зомби. Впоследствии режиссер снял несколько сиквелов к этой картине, а также еще ряд выдающихся лент в жанре ужасов.

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