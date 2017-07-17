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Умер актер Мартин Ландау, получивший "Оскар" за роль в фильме "Эд Вуд"

Культура
17 июля, 4:09 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, июля. /ТАСС

По данным агентства AP, причиной смерти стали осложнения после болезни, но чем именно страдал актер, не сообщается

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Мартин Ландау

Мартин Ландау

© EPA/ANDY RAIN

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Американский актер Мартин Ландау, получивший награду Американской киноакадемии за роль в фильме "Эд Вуд" (1994), скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press (AP).

По его данным, Ландау умер в субботу больнице из-за "непредвиденных осложнений" в результате заболевания. От чего именно страдал актер, не сообщается.

Мартин Ландау хорошо известен зрителям по телесериалу "Миссия: Невыполнима" (1966 - 1969 гг.), за роль в нем он дважды получил премию "Золотой глобус". Актеру присвоена именная звезда на голливудской Аллее славы в Лос-Анджелесе за вклад в киноиндустрию.

Как напомнило агентство, в свое время создатель телесериала Star Trek Джин Родденберри предлагал Ландау роль в этом проекте, однако тот предложение отклонил.

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