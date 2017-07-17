"Нет ничего страшнее соседей": чем мы обязаны королю ужасов Джорджу Ромеро

Ромеро не придумывал зомби. Существ, лишенных жизни и воли, завезли в американскую культуру вместе с рабами из Западной Африки. Классический "живой мертвец" появляется в фильме "Белый зомби" с Белой Лугоши в главной роли, который вышел в 1932 году. Это существа, попавшие в зависимость от любителя магии вуду. Даже смерть не принесла им избавления: поднятые из могил, они были обязаны трудиться на плантациях хозяина. Они не кусаются, не требуют свежего мяса. Их хочется пожалеть, но не испугаться.

Если сравнить "Белого зомби" с фильмами последних лет, например, с сериалом "Ходячие мертвецы", то заметны разительные перемены во внешности и в поведении зомби. Сюжеты утратили очарование сказки из далеких земель. Зомби стали агрессивными, самостоятельными и очень-очень голодными. Их не остановят ни добрый маг вуду, ни трехметровый забор. И эту метку, обозначившую крутой поворот в экранной судьбе живых мертвецов, оставил Джордж Ромеро.

Главный фильм режиссера и первый, с которого стоит отсчитывать историю развития зомби-муви как жанра, – это черно-белая "Ночь живых мертвецов" 1968 года. Ромеро потратил на ленту все свои заработанные за предыдущие годы деньги – чуть более ста тысячи долларов. Смешная для кино сумма. Работать приходилось практически на одном энтузиазме. Но на тот момент ему было 28 лет, он вырос на классических ужастиках и был одержим кинематографом. Позже Ромеро скажет, что представить не мог, что его фильм войдет в золотой фонд кино.

"Все, что я сделал, это превратил их (зомби, - Прим. ТАСС) из "экзотики" в наших соседей. Я подумал, что нет ничего страшнее, чем соседи!" - сказал режиссер в одном из интервью.

Ромеро при создании "Ночи живых мертвецов" вдохновлялся романом "Я – легенда" известного писателя Ричарда Мэтисона. По сюжету неоднократно экранизированной книги по миру распространяется неизвестный вирус, из-за которого люди превращаются в вампиров. Ромеро доработал монстров на свой вкус. В фильме их не называют зомби. Режиссер использует слово "гуль", это существо из арабской мифологии, то ли упырь, то ли оборотень, но очень кровожадный. Идеальный для массовой аудитории герой.

Но ни одна из крупных кинокомпаний в это не поверила. Многие студии отказали режиссеру в дистрибуции. Фильм на экраны все-таки вышел и спровоцировал скандал в газетах. Люди были возмущены "неприкрытым насилием" и "откровенной жестокостью" ленты.

"Дети в зале были ошеломлены. Стояла почти полная тишина. В середине фильм перестал был восхитительно страшным и стал неожиданно ужасным. Рядом со мной была девочка, может быть, лет девяти, она сидела на своем месте и плакала. <…> Цензура не ответ на что-то подобное. Цензура никогда не является ответом. Но мне стыдно защищать "право" маленьких девочек и мальчиков на просмотр фильма, которых ошеломит их", - написал в рецензии на фильм американский кинокритик Роджер Эберт в 1969 году.

Фильмы Джорджа Ромеро не сводятся к одному только "неприкрытому насилию". Он серьезно поработал над драматургией: зомби в его лентах скорее фон. На первый план выходят все-таки люди, их характеры, судьбы и взаимоотношения. Эта концепция работает до сих пор – уже упомянутый сериал "Ходячие мертвецы" тому подтверждение.

Ромеро оказался втянут и в политику, хотя никогда не стремился откликаться на повестку. В интервью он говорил, что в год выхода "Ночи живых мертвецов" страной властвовал гнев: "Приближались расовые беспорядки. Я всегда рассказываю историю, как мы ехали в Нью-Йорк для того, чтобы показать фильм потенциальным дистрибьюторам, и той ночью в машине мы услышали, что убит Мартин Лютер Кинг. Наш главный герой был темнокожим, поэтому, я думаю, это в значительной степени сделало фильм заметным. Но он был просто лучшим актером из тех, кого мы знали".

Ромеро было важнее рассказать о поведении людей в необычных обстоятельствах и цвет кожи героя не играл для него никакой роли. Однако актер Дуэйн Джонс, исполнивший роль Бена, не мог также легко относиться к происходящему. "Была сцена, где он (Дуэйн Джонс, - Прим. ТАСС) должен был ударить белую Барбру и он сказал: "Ты знаешь, что со мной случится, когда я выйду за пределы кинотеатра, если я ударю эту женщину?" Он был обеспокоен всем этим", - сказал режиссер.

Начав с фильмов ужасов, Ромеро был верен им всю жизнь. Он пытался снимать комедийные мелодрамы ("Как мухи на мед", 1972) и приключенческие фильмы ("Рыцари на колесах", 1981), но всегда возвращался к любимой теме. В последние годы жизни Ромеро попробовал себя как автор комиксов. Конечно же, о зомби. В 2014 году под эгидой Marvel начала выходить его "Империя мертвых", в которой сезон охоты на людей объявили не только зомби, но и вампиры. На вопросы о сюжете Ромеро отвечал, что ему нравится смешивать жанры, он любит метафоры и политическую сатиру, но всегда добавлял, что пишет и снимает о людях.

"Зомби такие, какие они есть. Я сочувствую им. Но мои истории всегда были больше о людях и о тех ошибках, которые они совершили", - говорил Джордж Ромеро.

Виктория Сальникова