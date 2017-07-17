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Посвященная Русскому Северу выставка откроется в Москве к 80-летию Архангельской области

Культура
17 июля, 16:59 UTC+3 ТАСС ТАСС 17, июля. /ТАСС

Выставка "Врата памяти" будет работать с 14 августа по 5 сентября в Московском музее современного искусства

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ТАСС, 17 июля. /ТАСС/. Поморский художник Сергей Сюхин при поддержке Минкультуры РФ представит предметы быта поморских крестьян из своей личной коллекции на выставке "Врата памяти" в Москве. Экспозицию художник приурочил к 80-летию Архангельской области, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"В Московском музее современного искусства с 14 августа по 5 сентября будет работать выставка Сюхина "Врата памяти", которая организована при поддержке Министерства культуры РФ. Экспозиция выставки насчитывает более 100 работ: книжная графика, живопись и скульптура, а также предметы быта поморских крестьян из личной коллекции художника, в частности рыболовные снасти, ткацкие станки. Благодаря этой выставке жители и гости столицы смогут познакомиться с особенностью жизни на Русском Севере", - подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что главные темы творчества Сюхина, уроженца поморского села Пучуга, представленные на выставке, - русская деревня, природа, история и дети. "Портретист, график, книжный иллюстратор, скульптор, он считает своей главной задачей задеть внутренние, духовные струны в человеке", - уточнили в пресс-службе.

"Выставка в Москве - это мой подарок к 80-летию родной Архангельской области. Мы покажем москвичам и гостям столицы дух Русского Севера", - приводит пресс-служба слова Сюхина.

Сергей Сюхин - заслуженный художник России, член Союза художников РФ. Его работы находятся во многих музеях и частных коллекциях по всему миру. В этом году Архангельская область отмечает 80-летний юбилей.

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