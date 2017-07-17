Почетную премию Венецианского фестиваля получат Джейн Фонда и Роберт Редфорд

РИМ, 17 июля. /ТАСС/. Премии "Золотой Лев Святого Марка" за выдающиеся достижения в кинематографе в этом году будут удостоены ветераны Голливуда Джейн Фонда и Роберт Редфорд.

Такое решение приняло жюри 74-го Международного Венецианского кинофестиваля, который пройдет на острове Лидо с 30 августа по 9 сентября, сообщила в понедельник пресс-служба киносмотра.

"Церемония награждения состоится 1 сентября в Большом зале фестивального дворца кино, перед просмотром внеконкурсной американской ленты, поставленный Ритеш Батра, "Наши души ночью" (Our Souls at Night) с участием обоих новых лауреатов (Редфорд стал также продюсером этого фильма - прим. ТАСС)", - сообщается в распространенном пресс-службой заявлении.

Джейн Фонда, дочь знаменитого актера Генри Фонды, получает награду накануне своего 80-летия. Она уже обладает двумя премиями "Оскар" (1971 и 1978) и тремя призами кинокритики "Золотой глобус". В 2007 году ей была вручена "Золотая пальмовая ветвь" Каннского фестиваля.

Роберт Редфорд (он на год старше Джейн) - не только известный актер и режиссер, но и правозащитник, борец за сохранение окружающей среды. Среди его премий, помимо двух "Оскаров" (за режиссуру и за заслуги в кинематографе) и "Золотого глобуса", в пресс- релизе отмечены две государственные награды: французская медаль Почетного Легиона и американская президентская медаль Свободы, врученная Бараком Обамой.