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Гастроли Мариинского театра могут войти в культурную программу Года России в Японии

Культура
17 июля, 20:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

Перекрестным годом России и Японии объявлен 2018 год

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Гастроли Мариинского театра и неделя российского кино могут войти в культурную программу в рамках Года России в Японии, с таким предложением выступила вице-премьер РФ Ольга Голодец в ходе встречи с министром образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Хирокадзу Мацуно в Москве. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера.

"Ольга Голодец высказалась за более тесную координацию действий двух стран по формированию культурной составляющей программы Годов и предложила разработать совместный план работы в этой сфере. Россия предлагает включить в программу гастроли Мариинского театра, неделю российского кино", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, российский вице-премьер предложила включить в программу выставки Государственного Эрмитажа и Государственного музея имени А. С. Пушкина, концерты Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича, постановки Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова и программу Росгосцирка.

В сообщении отмечается, что Хирокадзу Мацуно позитивно воспринял эту инициативу и заявил, что даст поручение подготовить предложения с японской стороны. "Чтобы укрепить нашу дружбу, важно продвигать сотрудничество в области культуры, науки и технологий", - отметил он.

Перекрестным годом России и Японии объявлен 2018 год.

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Япония Россия
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Голодец, Ольга Юрьевна
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