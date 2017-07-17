Гастроли Мариинского театра могут войти в культурную программу Года России в Японии

Прощание с Владимиром Толоконниковым пройдет 20 июля в московском Доме киноКультура 17 июля, 21:47
Мутко надеется, что россиянки смогут выйти из группы на чемпионате Европы по футболуСпорт 17 июля, 21:38
Тотти подтвердил, что занял пост директора ФК "Рома"Спорт 17 июля, 21:21
Операторы могут потерять из-за отмены роуминга по России внутри сети более 30 млрд рублейЭкономика и бизнес 17 июля, 21:11
На границе Крыма образовались очереди машин с украинской стороныОбщество 17 июля, 21:02
Румынский тренер Дан Петреску подал жалобу в CAS на "Кубань"Спорт 17 июля, 20:49
Почетную премию Венецианского фестиваля получат Джейн Фонда и Роберт РедфордКультура 17 июля, 20:08
Глава АРБ не планирует уходить в отставку из-за выхода из ассоциации ряда банковЭкономика и бизнес 17 июля, 20:00
Depeche Mode отменила концерт в Минске из-за болезни одного из участников группыКультура 17 июля, 19:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Гастроли Мариинского театра и неделя российского кино могут войти в культурную программу в рамках Года России в Японии, с таким предложением выступила вице-премьер РФ Ольга Голодец в ходе встречи с министром образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Хирокадзу Мацуно в Москве. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера.
"Ольга Голодец высказалась за более тесную координацию действий двух стран по формированию культурной составляющей программы Годов и предложила разработать совместный план работы в этой сфере. Россия предлагает включить в программу гастроли Мариинского театра, неделю российского кино", - говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, российский вице-премьер предложила включить в программу выставки Государственного Эрмитажа и Государственного музея имени А. С. Пушкина, концерты Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича, постановки Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова и программу Росгосцирка.
В сообщении отмечается, что Хирокадзу Мацуно позитивно воспринял эту инициативу и заявил, что даст поручение подготовить предложения с японской стороны. "Чтобы укрепить нашу дружбу, важно продвигать сотрудничество в области культуры, науки и технологий", - отметил он.
Перекрестным годом России и Японии объявлен 2018 год.