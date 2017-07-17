Скончалась педагог Московской консерватории Майя Глезарова, обучавшая Спивакова и Когана

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Педагог Московской консерватории имени П. И. Чайковского, скрипачка Майя Глезарова, принимавшая участие в воспитании обучении музыкантов Павла Когана, Владимира Спивакова, Михаила Копельмана, Татьяны Гринденко и других скрипачей, скончалась в возрасте 92 лет. Об этом сообщается на сайте консерватории.

"Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского с глубоким прискорбием сообщает о кончине 16 июля 2017 года профессора кафедры скрипки, заслуженного деятеля искусств Майи Самуиловны Глезаровой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Глезарова будет похоронена на Хованском кладбище.

Глезарова родилась 10 декабря 1924 года, она закончила Московскую консерваторию в 1949 году. Как отмечается на сайте консерватории, Глезарова "принимала активное участие в воспитании таких скрипачей, как Т. Гринденко, В. Иванов, П. Коган, М. Копельман, В. Ланцман, В. Спиваков, Д. Ситковецкий".

Глезарова проводила мастер-классы в России, Франции и Италии, а также являлась членом жюри конкурсов скрипачей.