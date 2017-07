Группа Imagine Dragons собрала полный "Олимпийский"

МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Концерт рок-группы Imagine Dragons прошел в понедельник в Москве в заполненном до отказа спортивном комплексе "Олимпийский", передает корреспондент ТАСС.

"Это особое шоу для нас - самое крупное, что мы играли в России. И мы по-прежнему чувствуем себя здесь как дома. Спасибо, Россия, что так нас принимаешь", - сказал фронтмен группы Дэн Рейнолдс. Его слова зал встретил бурными аплодисментами.

Это не первый концерт группы в "Олимпийском" - они выступали на этой площадке в 2016 году. Ранее Imagine Dragons собирали столичный клуб Arena Moscow в 2013 году, петербургские Ледовый Дворец (накануне этого московского концерта, а также в 2016 году) и Aurora Concert Hall (в 2013-м).

Российские поклонники также встретили аплодисментами призыв Рейнолдса не дать разделить людей по какому-либо принципу. "По всему миру нас пытаются разделить по религии, политическим убеждениям, полу... Но мы не разделимся. Наше послание - это мир и любовь", - заявил певец.

В Москву квартет из Невады приехал с новым альбомом Evolve. Несмотря на то, что релиз пластинки состоялся меньше месяца назад (23 июня), многие композиции поклонники пели не только вместе, но и за музыкантов - например, Thunder, Whatever It Takes, Yesterday и Believer.

Новинки разбавили уже признанные хиты: It's Time, Demons, I Bet My Life, On Top Of The World. "Олимпийский" не отпустил музыкантов без самое известной их песни Radioactive. В благодарность Imagine Dragons пообещали вернуться в российскую столицу как можно скорее.

Imagine Dragons

Группа Imagine Dragons была основана в 2008 году в Лас-Вегасе вокалистом Дэном Рейнолдсом. В нынешний состав также входят бас-гитарист и клавишник Бен МакКи, гитарист Уэйн Сермон и барабанщик Дэниел Платзман. Первый же их альбом Night Visions, вышедший в 2012 году, достиг второй позиции в авторитетном чарте Billboard 200. В 2014 году Imagine Dragons стала лауреатом премии "Грэмми" в номинации за лучшее исполнение рок-композиции.