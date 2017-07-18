Большой театр впервые примет участие в оперном фестивале в Экс-ан-Провансе

МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Солисты оперной труппы, хор и оркестр Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) под управлением главного дирижера - музыкального руководителя театра Тугана Сохиева впервые примут участие в Международном оперном фестивале в Экс-ан-Провансе, где будет представлена опера П. И. Чайковского "Евгений Онегин" в концертном исполнении. Об этом ТАСС сообщила во вторник пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

"Выступление оперной труппы в Экс-ан-Провансе состоится в среду, 19 июля, - уточнила собеседница агентства. - В главных партиях заняты солисты театра Анна Нечаева (Татьяна), Игорь Головатенко (Онегин), Богдан Волков (Ленский), Светлана Шилова (Няня), Мария Гаврилова (Ларина), Станислав Мостовой (Трике), Годердзи Джанелидзе (Зарецкий, Ротный), артистка Молодежной оперной программы Евгения Асанова (Ольга), партию Гремина исполнит эстонский бас, солист Венской государственной оперы Айн Ангер".

Новикова напомнила, что приезд в Экс-ан-Прованс станет ответным визитом Большого театра.

В апреле 2017 года Международный оперный фестиваль в Экс-ан-Провансе показал на Новой сцене ГАБТ спектакли одного из самых востребованных театральных режиссеров - Кэти Митчелл, это были опера "Написано на коже" современного британского классика Джорджа Бенджамина и "Траурная ночь" - сценическая версия кантат Иоганна Себастьяна Баха.

По словам Новиковой, сотрудничество Большого театра и фестиваля в Экс-ан-Провансе продолжится в следующем, 242-м, сезоне ГАБТ, когда будет создана совместная постановка оперы "Альцина" Георга Фридриха Генделя. Режиссером спектакля, как и в 2015 году на фестивале в Экс-ан-Провансе, станет Кэти Миттчел.