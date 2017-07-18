Вокалист Depeche Mode выписан из минской больницы

МИНСК, 18 июля. /ТАСС/. Вокалист известной британской группы Depeche Mode Дэйв Гаан выписан из минской клиники. Об этом во вторник сообщили в 9-й больнице Минска, куда музыкант был доставлен с острым кишечным расстройством.

В связи с этим группа отменила запланированный на 17 июля концерт в Минске.

"Он выписан, скорее всего уже покинул больницу", - сообщили в администрации больницы, отметив, что состояние Дэйва удовлетворительное.

В минувший понедельник пришедшим на концерт в спортивно-культурный комплекс "Минск-Арена" зрителям организаторы сообщили, что Дэйв почувствовал себя плохо, и врачи пришли к выводу, что музыканту нельзя выходить на сцену. Мероприятие было отменено. Поклонникам сказали, что будет объявлена либо новая дата выступления и они смогут поменять билеты, либо информация об отмене шоу.

В минувший четверг Depeche Mode представили свой новый альбом "Spirit" в Санкт-Петербурге, а в субботу музыканты дали концерт на стадионе "Открытие Арена" в Москве. Российские концерты прошли в рамках мирового турне, которое стартовало 5 мая в Стокгольме. После концерта в Москве музыканты должны были выступить в Минске, Киеве, Варшаве, завершив европейскую часть турне в Румынии 23 июля. Затем запланированы гастроли в странах Северной и Южной Америки.

Группа Depeche Mode была образована в 1980 году. За время своего существования коллектив продал более 100 млн копий альбомов и неоднократно был номинирован на премию "Грэмми". На счету группы 14 студийных альбомов, записанных преимущественно в жанрах синти-поп и альтернативный рок.