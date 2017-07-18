Минкультуры не получало заявку на сохранение фресок в церкви Николы Мокрого в Ярославле

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Заявка на работы по сохранению монументальной живописи ярославской церкви Николы Мокрого в рамках соответствующей Федеральной целевой программы (ФЦП) в Министерство культуры РФ в этом году не поступала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В 2017 году в рамках пункта 63 "Сохранение монументальной живописи на объектах культурного наследия народов Российской Федерации" ФЦП "Культура России (2012-2018 годы)" заявка на работы по сохранению монументальной живописи церкви Николы Мокрого не поступала", - сказали в Минкультуры.

Ранее двадцать представителей профессионального и экспертного сообществ в сфере сохранения культурного наследия составили обращение к советнику президента РФ Владимиру Толстому и министру культуры России Владимиру Мединскому с просьбой взять под личный контроль спасение погибающих фресок одного из самых старинных и значимых храмов Ярославля.

В соответствии с меморандумом по взаимодействию Русской православной церкви (Московской Патриархии) и Минкультуры России, включение объектов религиозного назначения, находящихся в пользовании РПЦ, в план финансирования по ФЦП "Культура России (2012-2018 годы)" осуществляется на основании ежегодного списка, согласованного Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Исходя из этого, Министерство культуры на запрос общественников выступило с предложением пользователю объекта или соответствующему органу исполнительной власти обратиться в финансово- хозяйственное управление Московской Патриархии.

"Для рассмотрения вопроса о выделении федеральных средств на реставрацию фресок церкви Николы Мокрого в Ярославле должна поступить соответствующая заявка о включении церкви в список объектов культурного наследия РПЦ, предлагаемый к финансированию на 2017 год за счет экономии средств федерального бюджета по итогам проведения конкурсных процедур в первом полугодии 2017 года", - отметили в пресс-службе Минкультуры.

Как сообщили в ведомстве, на выполнение ремонтно-реставрационных работ церкви Николы Мокрого в 2017 году Минкультуры России предусмотрено 45 млн рублей в рамках пункта 58 "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) религиозного назначения, находящихся в федеральной собственности" ФЦП "Культура России (2012-2018 годы)".

Храмовый ансамбль Николы Мокрого XVII века в Ярославле

Первое упоминание об этой церкви было сделано в грамоте, датируемой 1610 годом. В 1673 году ярославские живописцы украсили новую церковь фресками.

Так на стенах храма появились 660 сюжетных композиций на библейские темы, портреты русских царей и святых, настенные изображения жития Николая Чудотворца, а также летопись строительства храма. Картина Страшного суда с западной стены церкви признается специалистами одной из лучших настенных росписей XVII века. А кованная решетка, украшающая паперть храма, сделана в XVII века из S-образных звеньев, завершающихся цветочными бутонами. Она признается уникальным образцом русского прикладного искусства.

В конце двадцатых годов XX века церковь закрыли, а помещение стали использовать под склады. После того, как церковь в течение нескольких лет простояла бесхозной, в 1992 году ее возвратили верующим. На сегодняшний день храм Николы Мокрого действующий. По праздничным дням в нем проходят богослужения.