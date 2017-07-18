Хворостовский даст концерт в Москве в сентябре

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Оперный певец Дмитрий Хворостовский, проходящий лечение от опухоли головного мозга, 26 сентября выступит в Большом зале Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте артиста.

В концерте примет участие эстонский пианист Ивари Илья. Программа вечера пока не раскрывается.

Согласно сообщению менеджмента баритона, у него также запланирован сольный концерт в столице Румынии Бухаресте 22 сентября.

Летом 2015 года у Хворостовского была диагностирована опухоль головного мозга. Несмотря на лечение, он не прекратил работать.

Однако в конце сентября 2016 года певцу пришлось отменить выступление на сцене Венской оперы в спектакле "Симон Бокканегра". А в декабре Государственный академический Большой театр России официально отменил дебют Хворостовского в опере Джузеппе Верди "Дон Карлос". В конце июня стало известно, что певец не сможет принять участие в новом сезоне 2017-2018 гг. Венской оперы по состоянию здоровья.

При этом знаменитый баритон с большим успехом появился в конце апреля на сцене в Торонто, а также преподнес сюрприз гостям "Метрополитен-опера" по случаю 50-летия театра. 27 мая Хворостовский выступил на праздновании Дня города в Санкт-Петербурге, а 2 июня - в родном Красноярске.