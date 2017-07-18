Архангельские власти разработают меры поддержки для начинающих кинематографистов

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ТАСС, 18 июля. /ТАСС/. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов поручил региональному Минкульту разработать механизмы поддержки начинающих кинематографистов. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Регион становится привлекательной съемочной площадкой. Свидетельство тому - новые проекты российских кинематографистов, которые выбирают локации для своих картин в разных уголках нашей области. Все это - шаги по развитию кино в регионе, поэтому мы должны проработать формы поддержки талантливых молодых людей, которые хотят снимать свое кино", - приводит пресс-служба слова Орлова.
Он поручил министру культуры региона Веронике Яничек разработать механизмы поддержки начинающих кинематографистов, а также бизнес-план возможного создания региональной киностудии. По словам Яничек, Архангельская область объявила конкурс на присуждение стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства региона, в том числе молодым авторам литературных, музыкальных и художественных произведений.
"В 2016 году по итогам конкурса одна из стипендий была присуждена Анатолию Конычеву на создание художественного фильма "Лето нет". Кроме того, в рамках регионального проекта создания "Кинопередвижки по Архангельской области" в муниципальных образования области на безвозмездной основе были показаны лучшие отечественные фильмы", - приводит пресс-служба слова Яничек.
Ранее сообщалось, что короткометражный фильм "Не для речки", снятый в Архангельске режиссером Алисой Хмельницкой, стал лучшим в номинации "Российское кино. Перспективы" на Московском международном кинофестивале.
Кроме того, прошедший недавно в рамках международного фестиваля короткометражных фильмов "ПинегаVision" питчинг (презентация кинопроектов для поиска инвесторов) определил лучшие идеи дебютантов из Архангельской области, которые получат поддержку со стороны профессионалов. Жюри, в состав которого вошли российские режиссеры и продюсеры Алексей Петрухин и Юрий Быков, отметило идеи снять фильм о Новодвинской крепости, создать анимацию об истории Архангельска, а также доработать сценарий и снять короткометражную ленту о героине, живущей в столице Поморья и чувствующей с городом неразрывную духовную связь.